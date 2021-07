Microsoft veut ramener Clippy le trombone mythique (et un peu ennuyeux)

La firme de Redmond a publié un tweet qui proposait de remplacer l’émoji trombone dans Microsoft 365 par le trombone anthropomorphique. Seule condition : que le tweet dépasse les 20 000 likes, un nombre bien bas très vite dépassé.

Ah… Clippy. Si vous avez eu la chance de poser les yeux sur un PC faisant tourner Office 97, vous l’avez surement déjà croisé. À l’époque, il était là, partout, même lorsqu’on ne le lui demandait pas, avec ses yeux vitreux, ses sourcils si expressifs et ses propositions incessantes.

Si beaucoup le détestent, il faut bien l’avouer, Clippy est aussi associé pour beaucoup aux premières amours numériques, à ses premiers instants au contact d’un ordinateur. Immanquablement, Clippy est ainsi devenu pour beaucoup une relique, empreinte de nostalgie. Il n’en a pas fallu beaucoup plus à Microsoft pour proposer sa résurrection.

Un émoji Clippy

Dans un tweet publié ce 14 juillet, Microsoft a ainsi proposé de ramener Clippy au sein de Microsoft 365 à la place de l’émoji trombone, si ce même tweet remportait 20 000 likes. Voici l’objet du délit :

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC — Microsoft (@Microsoft) July 14, 2021

Alors bien sûr, si vous êtes un tout petit familier des réseaux sociaux, vous savez d’ores et déjà que les 20 000 tweets ont été explosés aussi surement qu’une campagne Kickstarter à 10 000 dollars finit par ramasser des millions. À l’heure où ces lignes sont écrites, le tweet culmine à 127 000 likes.

Quant au sérieux de la proposition, on en sait un peu plus grâce au sémillant Tom Warren de The Verge, qui est venu taquiner Microsoft avec un GIF de Clippy accolé à ces quelques mots : « Microsoft, joues-tu ? » La réponse de la firme de Redmont est pour le moins laconique : « Attendez et découvrez-le. »

Un retour en forme de redite

Déjà en 2019, Microsoft avait ramené à la vie son trombone iconique. Du moins pour quelque temps… Un lot de stickers pour la messagerie Teams, et téléchargeables sur le GitHub officiel de Microsoft, représentait le facétieux personnage en version cartoon.

Mais après seulement une journée en ligne, le pack a été retiré. Toujours selon The Verge à l’époque, la « police de la marque » au sein de l’entreprise aurait ordonné ce renvoi brutal du trombone. Un porte-parole de Microsoft avait simplement déclaré : « Bien que nous apprécions l’effort, nous n’avons pas l’intention d’apporter Clippy à Teams. »

La carte de la nostalgie

Vous vous dites peut-être : tout ce foin pour un émoji trombone avec des yeux et des sourcils, vraiment ? Mais quelques indices laissent penser que Microsoft a bien conscience de son pouvoir de nostalgie et de la place que ses anciens OS peuvent occuper dans l’imaginaire collectif.

Microsoft a mis en ligne quatre fonds d’écran qui jouent sur la nostalgie // Source : Microsoft Source : Microsoft Source : Microsoft

J’en veux pour preuve la mise en ligne par le géant américain, il y a une semaine, d’une sélection de quatre fonds d’écran. On peut y voir dans l’un d’eux, le fameux Clippy, mais aussi une version en 3D un peu fantasmée du célèbre fond d’écran par défaut de Windows XP « La colline verdoyante ». Les deux autres représentent le jeu du Solitaire et Paint dans le même esprit. Allez, avouez donc que ça vous fait un petit quelque chose.