Voici les nouvelles fonctionnalités Android qui arrivent sans avoir à installer Android 12

Voici 6 nouveautés Android qui seront déployées auprès de centaines de millions d'utilisateurs sans avoir à installer Android 12. Au menu : Android Auto, Messages, emojis, Google Assistant...

C’est l’avantage d’Android par rapport à iOS. L’OS de Google n’a pas nécessairement besoin d’une mise à jour majeure pour introduire des nouveautés. En effet, il suffit de mettre à jour les Play Services et certaines applications directement sur le Play Store pour déployer de nouvelles fonctionnalités sur des centaines de millions d’appareils dans le monde. Pour l’été 2021, Google a ainsi présenté six nouvelles fonctionnalités liées aux tremblements de terre, à la messagerie, aux emojis, à la commande vocale, aux mots de passe et à Android Auto.

Tremblement de terre

C’est le cas d’une nouvelle fonctionnalité pour vous alerter le plus tôt possible de l’arrivée d’un tremblement de terre. Comme vous le savez sans doute, la très grande majorité des smartphones ont un accéléromètre. Google a décidé de l’utiliser pour convertir votre smartphone en un petit sismographe et ainsi mettre en place un système mondial d’alerte précoce pour les tremblements de terre. D’abord disponible en Californie, puis en Oregon et à Washington, la fonctionnalité a été déployée à la Nouvelle-Zélande et à la Grèce en avril.

Aujourd’hui, le « système d’alerte aux tremblements de terre Android » est lancé en Turquie, aux Philippines, au Kazakhstan, au Kirghizistan, au Tadjikistan, au Turkménistan et en Ouzbékistan. Lors du déploiement de la fonctionnalité, Google donne la priorité aux pays à haut risque sismique, mais a l’intention d’offrir le service dans de plus en plus de régions au cours des prochaines années.

Une fonction de messages favoris

Voici une nouvelle fonctionnalité pour l’application maison de SMS de Google : enfin une fonction de favoris, de sorte que les messages particulièrement importants dans une conversation peuvent être mis en évidence sans avoir à faire défiler une longue liste de messages pour les trouver. Tous les messages marqués d’un astérisque peuvent être retrouvés dans une nouvelle catégorie qui leur est propre. Google souhaite déployer la fonctionnalité progressivement au cours des prochaines semaines, surveillez-donc votre smartphone.

La suggestion contextuelle d’emojis personnalisés arrivent… mais pas en France

Le clavier Emoji Kitchen du Gboard a été introduit il y a plusieurs mois et peut être utilisé pour créer vos propres créations d’emojis avec plus de 14 000 combinaisons. Il y a désormais des suggestions contextuelles avec la version bêta actuelle du clavier dès qu’un message a été tapé. La fonctionnalité est proposée pour l’anglais, l’espagnol et le portugais sur les smartphones avec Android 6.0 et versions ultérieures. Malheureusement, il faudra attendre pour l’avoir en langue française.

Gboard : clavier Google Télécharger Gboard : clavier Google gratuitement APK

Contrôlez plus d’applications par la voix

La commande vocale de Google prend désormais en charge davantage d’applications ou de tâches spécifiques au sein des nouvelles applications. Par exemple, vous pouvez désormais utiliser l’Assistant Google pour connaître le nombre de kilomètres parcourus au sein de Strava.

Ce n’est pas que Google Assistant qui reçoit d’ailleurs des nouveautés car la commande vocale de l’ensemble du smartphone, qui a été développée pour les personnes handicapées motrices, a également été étendue. La fonctionnalité appelée « Voice Access » peut désormais être paramétrée pour qu’elle ne soit active que lorsque le smartphone est visualisé directement. De plus, la saisie acoustique des mots de passe a été revue afin que les commandes telles que « lettre majuscule, mot de passe » ou « signe euro » soient désormais correctement reconnues et qu’un « € » soit saisi au lieu des mots « signe euro ».

Android Auto en mode sombre quand vous voulez

Enfin, Android Auto fait également peau neuve et permet désormais de configurer le lanceur directement sur le smartphone. De plus, le mode sombre peut désormais être activé manuellement quelle que soit l’heure de la journée. De nouveaux onglets pour les applications multimédias, un bouton « Retour au début » et un bouton « A à Z » dans la barre de défilement sont désormais là pour simplifier l’ergonomie globale. Il y a également des applications de recharge, de stationnement et de navigation spécialement conçues pour les voitures électriques qui sont désormais disponibles dans Android Auto. Et dans le domaine de la messagerie, des applications comme WhatsApp peuvent désormais être lancées directement depuis le lanceur. Les nouvelles fonctionnalités Android Auto sont proposées pour les smartphones à partir d’Android 6.0, il y a donc pas besoin d’Android 12 pour en profiter.