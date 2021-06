Chiffrement et messages favoris : Google Messages fait le plein de nouveautés

Google Messages va s'enrichir cet été avec l'ajout du chiffrement de bout en bout pour tous les utilisateurs ainsi que des messages qui pourront être mis en favori.

En novembre dernier, on apprenait que Google testait le chiffrement pour son application de SMS — désormais compatible avec le RCS — Google Messages. Jusqu’à présent disponible uniquement en version bêta, cette fonctionnalité de chiffrement de bout en bout est désormais disponible pour tous les utilisateurs du service.

Dans une rubrique mise en ligne sur le site officiel d’Android, Google a en effet annoncé l’arrivée de six nouvelles fonctions prévues pour son système d’exploitation mobile dès cet été. Parmi ces différentes fonctions, on peut noter l’arrivée du chiffrement de bout en bout au sein de Google Messages : « Peu importe à qui vous écrivez, les informations que vous partagez sont personnelles. Le chiffrement de bout en bout dans Messages aide à sécuriser vos conversations. Il assure que personne ne puisse lire le contenu de vos messages lorsqu’ils transitent de votre téléphone à celui de la personne à qui vous écrivez ».

Pour profiter de ce chiffrement de bout en bout, les utilisateurs doivent cependant activer les fonctionnalités de chat au sein de Google Messages, c’est-à-dire le RCS. Pour rappel, il s’agit d’une option permettant à Google Messages de se comporter non plus comme une simple application de SMS, mais comme un service de messagerie instantanée. Les fonctionnalités de chat peuvent par exemple indiquer à votre interlocuteur lorsque vous écrivez, permettre d'(envoyer des fichiers volumineux ou afficher des accusés de lecture.

Concrètement, comme c’est le cas sur WhatsApp, iMessages ou Telegram, le chiffrement de bout en bout permet aux messages échangés d’être chiffrés d’un smartphone à l’autre. Même les données passant par les serveurs de Google ou des opérateurs ne sont pas chiffrées. Attention néanmoins, ce chiffrement ne sera actif qu’avec les utilisateurs ayant eux-mêmes activé les fonctionnalités de chat et non pas pour les simples SMS envoyés par Google Messages. Pour vérifier que l’échange est bien chiffré, Google Messages va ajouter un petit cadenas dans les conversations et sous les derniers messages envoyés.

Des messages favoris plus facilement retrouvables

Outre cette fonctionnalité, Google a également ajouté la possibilité de garder en mémoire certains messages en leur accolant une étoile dans Google Messages. « Vous pouvez désormais ajouter une étoile à un message pour garder une trace de ce qui compte et le retrouver facilement ultérieurement sans avoir à dérouler toutes vos conversations », indique Google. Pour ajouter un message en favori, il suffit d’appuyer longuement dessus et d’appuyer sur l’icône d’étoile qui s’affiche en haut de l’écran. Les messages favoris pourront être facilement retrouvés à l’aide de la barre de recherche dans l’écran d’accueil de Google Messages, avec une section qui leur est dédiée.

La fonction de chiffrement de bout en bout est en cours de déploiement pour les utilisateurs de Google Messages. La fonction permettant d’ajouter des messages en favoris sera quant à elle déployée « dans les prochaines semaines ».