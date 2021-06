Android Auto vous facilite désormais la vie pour lire et envoyer des messages

Google a déployé des nouvelles fonctionnalités sur Android Auto. Parmi elles, la possibilité d’interagir avec des applications de messagerie directement depuis l’écran d’accueil.

Dans un nouveau billet de blog, Google a présenté une série de nouveautés qui s’invitent dans notre quotidien dès à présent. Android Auto fait partie des heureux élus à recevoir quelques fonctionnalités inédites. La plus marquante n’est autre que l’accès aux applications de messagerie directement depuis l’écran d’accueil.

Ici, l’idée n’est pas d’ouvrir l’une de ses applications, mais de profiter d’une fenêtre contextuelle pour y consulter et répondre à vos messages. Le site Xataca a testé cette nouveauté : en appuyant sur le bouton « Nouveau », Google Assistant vous invite à formuler votre message à voix haute, qui sera ensuite envoyé.

Faciliter la lecture et l’envoi de messages

Le firme de Mountain View cite Google Messages et WhatsApp parmi les exemples, mais sachez que Telegram, Signal ou encore Messenger font aussi partie du lot, toujours selon le média ibérique. Cette nouveauté a du bon : elle permet de faciliter l’envoi et la lecture de messages en voiture.

L’autre ajout intéressant concerne les voitures électriques : les applications de recharge, de stationnement et de navigation pour véhicules branchés peuvent maintenant être utilisées sur Android Auto. Il y a deux mois, TomTom AmiGO avait déjà ouvert la marche en guise d’alternative à Google Maps ou Waze. D’autres solutions s’invitent désormais à la fête.

Cette ouverture d’Android Auto n’a rien d’étonnant au regard des dernières sorties médiatiques de Google. En avril, le géant américain dévoilait son cahier des charges et exprimait sa volonté de faire d’Android Auto une plateforme plus permissive. L’idée étant d’intégrer des nouvelles catégories d’apps, surtout axées sur le transport.

De nouveaux onglets dans les applications

D’ailleurs, Chargepoint, TMaps ou encore A Better Route Planner étaient d’ores et déjà dans les petits papiers du colosse aux quatre couleurs. Google évoque aussi l’ajout de nouveaux onglets dans certaines applications pour accéder plus facilement à certaines catégories, comme Spotify ou YouTube Music par exemple, d’après les recherches de Xataca.

Personnaliser son interface de lancement directement depuis son téléphone est aussi possible.