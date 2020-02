Google Gboard : fusionnez deux émojis pour en créer un nouveau

Google Gboard se dote d'une fonctionnalité Emojis Kitchen capable de mixer deux émojis pour en créer un nouveau, et ainsi vous proposer plus d'options pour exprimer vos sentiments dans vos messages.

On le répète et re-répète : les émojis font aujourd’hui partie de notre vocabulaire lorsqu’on écrit un message. D’aucuns les utilisent comme des éléments de ponctuation, d’autres pour donner un ton particulier à leur propos et certains les utilisent même à la place des mots. Cependant, tout le monde s’est déjà vu contraint d’utiliser un émoji un peu par défaut, le visage représenté se rapprochant du sentiment exprimé, mais pas de manière totalement fidèle. C’est là qu’intervient la nouvelle fonctionnalité de Gboard.

Le clavier Gboard de Google se dote en effet d’une option appelée Emoji Kitchen. En français, on pourrait traduire cela par « cuisine d’émojis ». Ce choix de mots est intéressant puisque l’idée de cette fonctionnalité est justement de créer des recettes d’émoticônes. Le concept est simple : Gboard prend deux émojis déjà existants, les mixe ensemble et, à partir de là, en propose un nouveau.

Comment utiliser Emoji Kitchen ?

Ainsi, vous avez peut-être déjà pu voir apparaître cette nouveauté sur Gboard — personnellement, cela fait deux ou trois jours que je l’ai sur mon clavier. Comment est-ce qu’elle se concrétise ? C’est assez simple. Dès que vous utilisez le clavier Gboard et que vous ouvrez le panneau des émojis, un bandeau blanc va s’afficher par-dessus les touches. Celui-ci vous invite à appuyer sur les des émojis.

Tapez donc sur l’un des smileys qui s’offrent à vous et Gboard — dans ce même bandeau blanc — vous affichera un nouvel émoji en partie inspiré de celui que vous avez choisi.

Gboard : clavier Google Télécharger gratuitement

Notez cependant que l’émoji ainsi créé est envoyé sous la forme d’une image et non d’un caractère. Il aura donc la même apparence sur toutes les plateformes et appareils.

Apporter plus de nuances

Les nouveaux émojis ont été conçus par les designers de Google et ont évidemment pour but d’offrir plus de possibilités de s’exprimer via nos applications de messagerie. Le déploiement d’Émojis Kitchen semble toujours en cours actuellement, donc si vous n’en profitez toujours pas, il suffit de se montrer encore un petit peu patient.

Enfin, rappelons que pour 2020, le Consortium Unicode a introduit 117 nouveaux émojis.