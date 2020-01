Android 11 et iOS 14 : voici les 117 nouveaux émojis de 2020

Comme chaque année, le Consortium Unicode sélectionne les nouveaux émojis qui seront intégrés à tous les services cette année. En 2020, il y aura 117 nouveaux émojis.

C’est devenu une tradition, chaque année est accompagnée par son lot de nouveaux émojis. En 2020, le Consortium Unicode annonce l’arrivée de 117 nouveaux émojis dans la norme à travers la version Emoji 13.0.

Nourriture, inclusivité et animaux

On ne va pas lister ici chacun des 117 nouveaux émojis, mais on va se contenter de mentionner les ajouts assez marquants de cette nouvelle version. Mentionnons d’abord l’ajout de l’émoji souriant avec une larme, et le geste italien « Ma Che Vuoi ».

Du côté des personnages, Emoji 13.0 ajoute le ninja et le père Noël ce qui sera très pratique à la fin de l’année. Peut-être de façon encore plus pratique, la norme ajoute une personne en train de nourrir un bébé.

Concernant les animaux, cette édition est placée sous le signe des espèces disparues ou en voie de disparition avec le bison, le mammouth, l’ours polaire, ou encore le dodo.

Pour les émojis décrivant de la nourriture, mentionnons avant tout l’arrivée de la fondue savoyarde, en attendant peut-être un jour l’arrivée de la raclette. Toujours dans les plats locaux, on a également l’ajout du pain plat et du Tamal.

Enfin, la nouvelle norme Emoji se veut toujours plus inclusive. L’année dernière avait ajouté la représentation de plusieurs handicaps et d’un genre neutre pour les émojis déclinables. Cette année, on peut mentionner l’arrivée du drapeau transgenre et de son sigle.

La liste complète est disponible sur le site du Consortium Unicode.

Déploiement progressif

Il s’agit ici de l’officialisation de la nouvelle norme. Avant de commencer à l’utiliser, il faudra attendre que les systèmes et les services le mettent en place.

Pour le système, il faudra probablement attendre iOS 14, Android 11 et une nouvelle version de Windows 10 et MacOS. Pour les services, Twitter est connu pour être assez rapide dans son intégration.

Tous les éditeurs vont désormais se mettre au travail pour amener cette intégration et faciliter nos communications de tous les jours.