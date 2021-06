Android ajoute des suggestions d’émojis et le contrôle vocal des applications

En attendant le déploiement d'Android 12, Google a annoncé pléthore de nouveautés pour son système d'exploitation, prévues pour cet été. Ça sera notamment le cas des suggestions d’émojis personnalisés, ainsi que le contrôle des applications via Google Assistant.

Il n’y aura pas besoin d’attendre l’arrivée d’Android 12 pour profiter de nouveautés sur le système mobile de Google. En effet, dans un billet de blog publié ce mardi, la firme de Mountain View a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités qui débarqueront sur son OS dès cet été.

Des émojis uniques suggérés par Gboard

Outre les nouvelles fonctionnalités liées à Google Messages ou à Android Auto, Google compte également améliorer certaines fonctions déjà présentes dans Android. C’est le cas notamment de l’Emoji Kitchen. Pour rappel, cette fonction a été ajoutée au clavier Gboard en février 2020. Elle permet aux utilisateurs de mélanger deux émojis pour en créer un nouveau, qui s’affiche sous forme d’image. En mai dernier, Google a ajouté une section au sein de Gboard afin de retrouver plus facilement les dernières images générées.

Mais la firme compte aller plus loin avec des suggestions : « Bientôt, vous commencerez à voir des suggestions contextuelles dans Emoji Kitchen une fois que vous avez tapé un message ». Comme c’est déjà le cas pour les mots, Gboard va ainsi s’enrichir de suggestions graphiques.Néanmoins, la fonctionnalité ne sera proposée que pour les utilisateurs de Gboard en langue anglaise, espagnole et portugaise. Google n’a encore rien annoncé pour la France.

Davantage de contrôle du smartphone à la voix

Google Assistant aussi va s’enrichir de nouvelles fonctions afin de contrôler les applications à la voix. Les développeurs qui le souhaitent pourront en effet intégrer les APIs de Google Assistant afin de prendre en charge les commandes vocales. Par exemple, il sera possible de demander à Google Assistant d’afficher le nombre de kilomètres parcourus sur l’application Strava. Jusqu’à présent, Google Assistant ne pouvait pas interagir avec les applications autrement qu’en les ouvrant, ou en lançant des morceaux sur les applications compatibles.

La sécurité d’Android aussi promet d’être améliorée dans le courant de l’été, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Il leur sera désormais possible d’entrer facilement des caractères à la voix lorsqu’Android repérera un champ de mot de passe. De la même manière, Android va intégrer un mode de détection du regard. Celui-ci permettra d’utiliser les commandes vocales du smartphone uniquement lorsqu’on le regarde, et pas quand on discute avec ses proches.

Enfin, dernière nouveauté présentée par Google, les alertes de séisme, déjà disponibles en Nouvelle-Zélande ou en Grèce, vont arriver dans davantage de pays comme la Turquie, les Philippines ou le Kazakhstan. « Nous priorisons ces alertes pour les pays avec un risque de séisme plus élevé et nous espérons les lancer dans davantage de pays ces prochaines années », indique Google.