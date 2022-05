Ce réglage caché permet de booster la qualité d’appels sur iPhone et Mac

Un réglage accessible en quelques clics depuis le centre de contrôle permet d'activer l'isolement de la voix pendant les appels. Déployée discrètement avec iOS 15 et macOS Monterey, cette fonction améliore sensiblement la qualité audio des échanges.

Passée un peu inaperçue, la fonctionnalité « Isolement de la voix » (ou « Voice Isolation » en anglais) permet d’améliorer très nettement la qualité audio des appels sur certaines applications. Disponible sur iPhone, iPad et Mac depuis le déploiement d’iOS 15 et de macOS Monterey, cette fonction est assez peu mise en avant par Apple et n’est pas activée automatiquement lors des échanges.

En d’autres termes, si vous ne la connaissiez pas, il y a peu de chances que vous l’ayez découverte par hasard… et donc que vous l’utilisez pour parler à vos proches ou vos collègues sur FaceTime, Slack, WhatsApp, Signal, ou encore Instagram, par exemple. On vous explique aujourd’hui comment l’utiliser.

Une fonctionnalité intéressante et pratique… mais mal-née

Lors d’un appel, la fonctionnalité « Isolement de la voix » est accessible en faisant apparaître le centre de contrôles (en swipant depuis le coin supérieur droit de votre iPhone / iPad, ou en cliquant sur le menu correspondant dans la barre des menus de votre Mac). Vous devriez alors voir apparaître l’onglet « Mode du micro » en haut à droite du centre de contrôles : c’est lui qui nous intéresse. En cliquant dessus vous verrez s’afficher les différents modes disponibles, dont la fonction « Isolement de la voix » qui permet d’améliorer la qualité audio des échanges.

Source : Frandroid

Comme le résume TechRadar, il s’agit peu ou prou d’une technologie de suppression de bruit active, mais centrée sur votre voix. En clair, les micros de votre appareil vont capter votre environnement sonore pour permettre à l’OS de filtrer les bruits de fond parasites. Votre voix apparaît alors beaucoup plus claire, et vice-versa si votre correspondant active lui aussi cette fonctionnalité sur son iPhone ou son Mac. Elle rappelle ainsi le plugin RTX Voice, introduit il y a deux ans par Nvidia sur PC.

Source : Frandroid

La fonctionnalité « Isolement de la voix » a toutefois de grosses lacunes. Indisponible sur certains iPhone (l’iPhone 7, notamment), elle ne fonctionne pas sur toutes les applications permettant des appels vocaux ou vidéo. TikTok, par exemple, ne la prend pas du tout en charge et Zoom ne la supporte pour sa part que sur iOS. Autre bizarrerie : cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les appels « classiques » sur l’iPhone… ce qui aurait pourtant été fort pratique. TechRadar souligne par ailleurs que son activation n’est pas universelle. Il faut donc penser à l’activer manuellement sur chaque nouvelle application en début d’appel, ce qui peut vite être rébarbatif.

Compte tenu du potentiel de cette fonctionnalité, encore jeune, on espère qu’Apple pourra la rendre plus centrale par la suite… et pourquoi pas automatique lors de conversations sur des applications compatibles.

