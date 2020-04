Nvidia annonce la parution d'un nouveau plugin. Intitulé RTX Voice, ce dernier vise à réduire les bruits parasites pouvant compromettre la qualité de vos enregistrements et diffusions.

Nvidia veut donner un coup de pouce aux streamers, aux télétravailleurs — et plus globalement aux confinés –, en publiant la bêta de RTX Voice. Compatible avec une dizaine de logiciels, ce nouveau plugin exploite les capacités en IA des cartes graphiques GeForce RTX pour analyser le son ambiant lors de diffusions en streaming, d’enregistrements audio ou simplement lors de visio-conférence, afin de supprimer les bruits parasites.

L’outil, dont le fonctionnement ressemble un peu à celui des casques à suppression de bruit active, vous permet ainsi d’améliorer la qualité du son enregistré par le micro de votre casque ou de votre ordinateur portable (entre autres) pour permettre à vos interlocuteur une meilleure écoute.

Un plugin à n’activer qu’au besoin, recommande Nvidia

L’installation et la mise en place de RTX Voice se fait en quelques clics après téléchargement à cette adresse. Il suffit en effet de lancer l’application RTX Voice et d’activer le la suppression de bruit pour le micro.

Nvidia recommande sur son blog de n’activer cette fonction que lorsqu’elle est nécessaire. Et pour cause, cette dernière met à contribution les cœurs Tensore Core dédiés à l’IA des GeForce RTX (c’est pour cette raison que les GeForce GTX, qui en sont dépourvus, ne sont pas compatibles avec ce nouvel outil). Sur PC portable, par exemple, l’activation de cette nouvelle fonction aura donc pour effet d’activer la carte graphique dédiée et pourra donc avoir un impact sur l’autonomie.

Améliorer le son sur Discord ou Slack

Une fois la suppression de bruit activée, Nvidia indique qu’il ne reste plus qu’à lancer le logiciel que vous utilisez pour vos diffusions en stream ou vos visioconférence (la chose fonctionne évidemment avec les chats vocaux classiques, sans visio). La plupart des logiciels de téléconférence et de stream sont d’ores et déjà compatibles. Parmi eux, OBS Studio, XSplit Broadcaster, XSplit Gamecaster, Twitch Studio, Discord, Google Chrome, WebEx, Skype, Zoom ou encore Slack.

Une petite manipulation sera par contre nécessaire pour mettre en place le filtrage audio de Nvidia. Pour cela, il faudra se rendre dans les réglages Audio du logiciel choisi et sélectionner NVIDIA RTX Voice comme source par défaut.

Un guide d’installation complet est accessible sur le site officiel de Nvidia. Quant aux prérequis, ils sont peu nombreux. Le pugin RTX Voice nécessite une carte graphique GeForce RTX (ou RTX Quadro), le driver GeForce 410.18 (ou plus récent) et Windows 10.