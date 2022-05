L’écran mini LED 27 pouces d’Apple serait repoussé à cause des blocages en Chine

Avec les restrictions liées à la Covid-19 en Chine, la production du futur écran mini LED de 27 pouces d'Apple aurait pris du retard. Sa commercialisation serait donc repoussée à octobre prochain.

La version mini LED du Studio Display arriverait plus tard que prévu, pour une sortie au mois d’octobre prochain. C’est en tout cas ce que révèle un spécialiste de l’industrie de l’écran, qui annonce que la production à Shanghai a été retardée du fait des blocages liés à la pandémie.

Le président de la Display Supply Chain Consultants (DSCC) Ross Young a publié ce 20 mai un tweet dans lequel il annonce le retard de la production du prochain écran d’Apple. Il annonce que ce dernier « allait être produit chez Quanta à Shanghai » ; il s’agit d’un sous-traitant d’Apple. Cependant, Shanghai est actuellement confinée dans le cadre de la politique zéro Covid du gouvernement chinois. Une politique qui, si elle n’interrompt pas complètement les usines, entraîne de lourds retards sur la production.

Apple leak! The 27" MiniLED monitor has been delayed as it was going to be produced at Quanta in Shanghai which has been locked down. Production is in the process of being moved to a different location and has been delayed. It now looks like an October release.

— Ross Young (@DSCCRoss) May 20, 2022