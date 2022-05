L’iPhone 14 pourrait arriver en retard, et ce serait encore la faute de la pénurie et la pandémie

Foxconn, fournisseur clé d'Apple, pourrait voir ses revenus chuter ce trimestre à cause du ralentissement de la demande et des problèmes d'approvisionnement, en plus de la politique zéro Covid en Chine. De quoi mettre en péril l'iPhone 14.

L’usine Foxconn, sous-traitant important pour Apple, vient de prévenir que ses revenus pourraient chuter au cours de ce trimestre. En cause : le ralentissement de la demande, les problèmes d’approvisionnement de plus en plus grand, la politique zéro Covid du gouvernement chinois et, plus généralement, la géopolitique et les relations entre les États-Unis et la Chine. Pourtant, en février dernier, l’usine se disait optimiste sur les pénuries de composants.

Alors que l’usine travaille depuis de nombreuses années avec Apple, et est très importante dans la chaîne de fabrication de l’iPhone, nous pouvons nous interroger sur la sortie du futur iPhone 14. Les téléphones seront-ils prêts pour la sortie ou faudra-t-il faire face à des pénuries ?

Foxconn en difficulté, comme le reste du marché de l’électronique

L’entreprise, officiellement nommée Hon Hai Precision Industry, déclare que son chiffre d’affaires lié à son activité dans l’électronique pourrait chuter au cours de ce trimestre. Elle avance plusieurs raisons à cela : un ralentissement de la croissance dû à la hausse de l’inflation, la stagnation de la demande, mais aussi les problèmes sur la chaîne d’approvisionnement qu’elle explique par des blocages en Chine.

En effet, Foxconn doit faire face à une grave pénurie de puces, comme tous les autres fabricants mondiaux, ce qui impacte forcément la production des smartphones. Son principal client, Apple, est donc logiquement touché lui aussi.

Le principal sous-traitant d’Apple veut réduire sa dépendance

On apprend que Foxconn cherche actuellement à réduire sa dépendance vis-à-vis de la production de smartphones et, plus généralement, à l’électronique grand public. Cela représente aujourd’hui plus de la moitié de ses revenus, mais l’entreprise souhaite se diversifier, notamment dans la fabrication de véhicules électriques. Foxconn estime le marché à 34 milliards de dollars d’ici 2025.

Hon Hai Precision Industry a donc investi récemment 9 milliards de dollars dans un projet d’usine en Arabie saoudite. Selon les informations du Wall Street Journal, « le gouvernement saoudien examine une offre de la société […] pour construire une fonderie à deux lignes pour la technologie de montage en surface et la fabrication de plaquettes […] Les discussions sur le projet ont commencé l’année dernière. ».

Dans ce rapport du journal américain, on nous explique que l’entreprise cherche à se diversifier « dans un contexte de tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis qui la placent dans une situation potentiellement vulnérable ».

Quels impacts pour l’iPhone 14 ?

Il y a quelques jours d’ailleurs, des centaines d’ouvriers travaillant sur la chaîne d’assemblage des MacBook Pro se sont révoltés contre les règles du gouvernement chinois en s’enfuyant de l’usine dans laquelle ils étaient confinés.

Bien qu’Apple ait essayé d’anticiper les blocages liés à la politique zéro Covid en Chine, notamment en demandant à Foxconn de recruter des ouvriers pour l’assemblage plus tôt que d’habitude, elle l’a fait trop tard. Le problème, c’est que Foxconn produit 60 à 80 % des iPhone commercialisés ; son blocage est un immense problème pour la marque à la pomme si elle veut sortir l’iPhone 14 à temps.

Si rien n’a été confirmé de la part d’Apple, on peut s’attendre à un retard de la production et donc à un retard de livraison des futurs modèles. Cela pourrait entraîner le recul de la Keynote d’annonce des prochains iPhone, voire des pénuries. Du fait de l’inflation, il faut aussi s’attendre à des hausses de prix. Rappelons qu’en 2020 déjà, à cause de la pandémie et de la pénurie, Apple avait dû repousser la sortie de ses iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max.

