Après le Studio Display, le Studio Display Pro pourrait arriver dès juin

Mardi, Apple a présenté un tout nouvel écran nommé Studio Display pour accompagner notamment son surpuissant Mac Studio. Cet écran doté de la puce A13 Bionic pourrait n'être que le modèle d'entrée de gamme de la catégorie. Une version Pro avec écran mini LED se murmure déjà pour le mois de juin et la conférence WWDC.

À peine annoncé, déjà upgradé. Le fraîchement présenté écran Studio Display d’Apple a su susciter l’intérêt des observateurs et fans lors de la keynote de printemps qui s’est tenue mardi. Cet écran 5K de 27 pouces a quelques arguments à faire valoir comme une dalle de très haute qualité, une caméra avec Cadre centré ou encore trois micros Studio et six haut-parleurs.

Annoncé pour le 18 mars à la vente, le Studio Display peut se connecter à un MacBook Air, MacBook Pro, iPad Air M1, iPad Pro, ainsi qu’évidemment (et principalement) à un Mac mini ou le tout nouveau Mac Studio. À un prix frôlant les 1800 euros, il est nettement moins onéreux que le Pro Display XDR (à partir de 5499 euros). Et, à en croire la rumeur, il ne serait que le premier de la lignée et un modèle haut de gamme serait déjà prévu pour juin.

Déjà une version haut de gamme

C’est Ross Young, consultant de DSCC spécialisé dans l’industrie des écrans, qui en a fait la révélation ce jeudi. Selon lui, un écran de 27 pouces en mini LED va être dévoilé par Apple en juin. Un modèle de Studio Display Pro qui ferait le bonheur des développeurs et, ça tombe bien, c’est en juin qu’a lieu chaque année la conférence WWDC qui leur est consacrée.

Still expecting a 27” MiniLED display from Apple in June. Guess it might be a Studio Display Pro…Have confirmed it with multiple companies in their supply chain… — Ross Young (@DSCCRoss) March 10, 2022

Et l’homme est plutôt catégorique : la production est déjà lancée et l’écran 5K arriverait à point pour l’événement. « Je m’attends toujours à un écran mini LED de 27 pouces de la part d’Apple en juin », écrit-il sur Twitter. « Je suppose qu’il doit s’agir d’un Studio Display Pro… Cela m’a été confirmé de la part de plusieurs entreprises de leur chaîne d’approvisionnement. »

La fin annoncée du Pro Display XDR ?

Un peu plus loin, en réponse à un message, il ajoute que la production a commencé en ce mois de mars et que cela arriverait possiblement en juin. Et cet écran pourrait même remplacer le Pro Display XDR, car il estime que cet écran aurait alors deux fois plus de zones de mini LED et plus de sept fois plus de LED.

Yes or it may replace the XDR since the new MiniLED monitor will have around 2X as many MiniLED zones and >7X more LEDs. — Ross Young (@DSCCRoss) March 10, 2022

Apple a décidé cette semaine de séparer le Mac Studio et le Studio Display alors que la marque n’a plus ni iMac 27 Pouces ni iMac Pro à son catalogue. Il ne reste plus que l’iMac M1 en 24 pouces. L’analyse Ming-Chi Kuo allait aussi en ce sens en n’annonçant aucune mise à jour du tout-en-un avant 2023.

