iOS 16 peut désormais être jailbreaké… mais il vous faudra le bon iPhone

Une équipe de jailbreaker a réussi à développer un outil capable d'opérer autant avec iOS 15 qu'iOS 16. Reste que si les deux OS peuvent désormais être jailbreakés, seuls certains appareils, relativement anciens, sont éligibles à l'opération.

Les efforts d’Apple pour renforcer la sécurité des dernières versions d’iOS ne sont pas tout à fait aussi efficaces qu’escomptés. Alors qu’iOS 15 est en mesure d’être jailbreaké depuis quelques mois, on apprend cette semaine qu’il en va désormais de même pour iOS 16… du moins sur certains appareils.

Pour rappel, jailbreaker iOS permet en clair de débrider un iPhone ou un iPad pour y réaliser toutes sortes de modifications logicielles : accéder aux fichiers système et les modifier, charger une nouvelle interface, ou encore installer des applications en dehors de l’App Store. Une pratique réservée aux utilisateurs avancés, qu’Apple a toujours vue d’un très mauvais œil pour des raisons assez évidentes.

L’ouverture d’iOS 16 à ces modifications est quoi qu’il en soit à porter au crédit de l’équipe de jaibreaker « palera1n », qui a tiré profit d’une faille « impossible à patcher » découverte en 2019 avec la Boot ROM des processeurs Apple allant de l’A5 à l’A11 Bionic. Les plus attentifs comprendront ici que seuls les appareils équipés de ces puces pourront conduire à un jailbreak d’iOS 16… Et cette liste est par ailleurs relativement succincte. La voici :

Comme le précisent les développeurs de palera1n, toutes les versions d’iOS comprises entre iOS 15.0 et iOS 16.2 (la dernière en date) peuvent donc être jailbreakées à l’aide de leur nouvel outil. 9to5Mac souligne pour sa part qu’on ignore pour l’instant si la bêta d’iOS 16.3 est aussi concernée. Pour le reste, l’opération de débridage est assez complexe et nécessite un ordinateur sous macOS ou Linux, apprend-on. À ce stade, iOS 16 n’est pas non plus la version d’iOS la plus intéressante à jailbreaker en raison du faible nombre d’avantages à en tirer à date.

palera1n has been updated with iOS 16 support for A11 devices and lower!

On iOS 16, the device must have never had a passcode set since restoring (only on A10+, A9 is not affected), and dev mode must be enabled.

— palera1n (@palera1n) December 12, 2022