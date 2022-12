iMac M3, MacBook Pro M2 Pro et Max… Apple préparerait du lourd pour 2023

Selon le journaliste spécialisé sur la marque à la pomme Mark Gurman, Apple préparerait une volée de PC pour 2023 : MacBook Pro 14 et 16 pouces avec M2 Pro et M2 Max, ainsi qu'un iMac M3.

2023 promet d’être une année chargée pour Apple. La marque à la pomme, en plus de préparer le virage vers l’USB-C de ses iPhone 15 et l’introduction possible d’un iPhone 15 UItra, s’apprêterait à renouveler ses gammes de MacBook Pro avec de nouvelles puces, nous apprend le très sérieux Mark Gurman de Bloomberg.

La puce M2 est pour l’heure réservée à deux modèles : le MacBook Pro 13 pouces et le MacBook Air M2 13,6 pouces. En 2023, la firme de Cupertino prévoirait sans surprise de refaire le coup des M1 Pro et M1 Max en dévoilant des puces M2 Pro et M2 Max. Ceux-ci viendraient équiper des MacBook 14 et 16 pouces. Leur sortie serait prévue dans la première moitié de l’année et leur sortie aurait été originellement prévue pour la fin 2022.

Côté châssis et fiche technique, on devrait être très proche des actuels MacBook Pro 14 et 16 pouces avec simplement de meilleures puces précise MacRumors. On pourrait possiblement y trouver une RAM plus rapide.

M3 : arrivée en 2023 probable

La prochaine génération de puces Apple Silicon serait aussi dévoilée en 2023. Et le premier appareil à en profiter serait un nouvel iMac M3 donc. Pour rappel, le dernier iMac est équipé de la première puce M1. On ignore encore les spécificités d’une telle puce.

La firme ce Cupertino plancherait également sur un nouveau Mac Mini avec M2 ou M2 Pro en option. La piste un temps évoquée d’un M2 Extreme avec 48 cœurs de CPU et 152 cœurs de GPU aurait été abandonnée. La marque à la pomme se serait cassé les dents sur des questions de coûts et de complexité de l’opération.

