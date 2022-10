Les 15 voitures électriques incontournables du salon de l’auto à Paris

Le Mondial de l'Auto à Paris ouvre ses portes aux journalistes lundi 17 octobre pour l'édition 2022. Pour les particuliers, il sera possible de venir voir et essayer les voitures électriques (ou thermiques) du mardi 18 au dimanche 23 octobre. Voici les 15 voitures électriques qu'il ne faut pas manquer lors de ce salon.

Après quatre années d’absence, le Mondial de l’Auto fait son grand retour à Paris pour cette édition 2022. Cette année, de nombreuses marques sont absentes (Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, etc.) mais les constructeurs français sont bien présents… et les Chinois aussi ! En effet, ils comptent arriver en masse en Europe grâce à la voiture électrique, et cela se ressent déjà. Voici donc la liste des 15 voitures électriques à ne pas manquer lors de ce Mondial de l’Auto cuvée 2022.

BYD Atto 3

Le géant chinois BYD, numéro 2 mondial des ventes de voitures électriques derrière Tesla, arrive en Europe, et notamment en France. Son modèle qui devrait le plus faire parler de lui, c’est l’Atto 3, un SUV électrique dont les tarifs démarrent à 38 000 euros. De quoi venir faire de l’ombre à la concurrence européenne !

Mais le constructeur chinois n’est pas venu avec une seule voiture. On retrouvera également longue et luxueuse berline Han et le grand SUV Tang. Deux modèles qui démarreront à partir de 72 000 euros, pour venir concurrencer les grands du domaine à l’image des Tesla Model S et Model X.

Ora Funky Cat

On continue avec un constructeur chinois, Great Wall Motors (GWM). Ce dernier exposera l’Ora Funky Cat, une voiture électrique compacte qui pourrait bien faire de l’ombre à la Fiat 500 ou à la Renault Mégane E-Tech. Nous avions eu l’occasion de monter à bord, et il est vrai qu’elle ne laisse pas indifférent ! Elle devrait arriver en France après l’Allemagne et le Royaume-Uni, entre la fin d’année 2023 et 2024.

LeapMotor T03

Le constructeur chinois LeapMotor arrive en France avec la T03, une voiture électrique compacte qui veut rivaliser avec la Dacia Spring. Il se murmure en effet que son tarif avoisinerait les 20 000 euros. Le constructeur n’arriverait toutefois pas officiellement avec un réseau de distribution, mais par l’intermédiaire d’un importateur français toulousain. De quoi tester le marché français.

XEV Yoyo

On continue avec les constructeurs chinois. La XEV Yoyo est un genre de Citroën Ami avec une batterie interchangeable. Elle nécessite toutefois le permis B1, accessible à partir de 16 ans, puisqu’il s’agit d’un quadricycle lourd. Une petite voiture taillée pour la ville et déjà disponible en France.

City Transformer CT-1

On reste dans les micro car avec la City Transformer CT-1 israélienne, aidée par les français de Segula Technologies. Une voiture électrique très innovante, puisqu’il s’agit d’un modèle pliable, ou plutôt transformable. En effet, son architecture modulaire permet de faire passer la largeur des trains roulants de 1 m à 1m40. La vitesse est limitée à 45 km/h dans le premier cas ou 90 km/h pour le mode le plus large.

Microlino

La Microlino pourrait bien faire un carton. Il s’agit en effet d’un quadricyle lourd, accessible avec le permis B1 à partir de 16 ans. On trouve un coffre assez généreux pour la taille de l’engin. Son design hors du commun et ses deux places devraient ravir les citadins.

Silence S04

On connaît déjà le scotter Silence S01 qui est un excellent rapport qualité – prix. Voilà que la marque espagnole exposera sa minivoiture électrique, la Silence S04. Avec deux versions différentes : une limitée à 45 km/h et qui peut être conduite à partir de 14 ans, et une autre, limitée à 90 km/h, accessible avec le permis B1 dès 16 ans. De quoi venir faire de l’ombre à la Citroën Ami. Son atout : une batterie transportable, pour être rechargée à domicile.

Jeep Avenger

Ca y est, la première Jeep électrique est enfin là, sous forme de SUV compact destiné à l’Europe ! Son nom : Jeep Avenger. Elle sera commercialisée dans le courant de l’année 2023. Il ne s’agit pas d’une Jeep de franchissement, puisque pour cela, il faudra attendre le Jeep Recon qui ne devrait pas être présent à Paris.

Dans les autres marques de Stellantis, on trouvera la Peugeot e-308, mais aussi la Peugeot 408.

Fisker Ocean

On continue sur les SUV avec le Fisker Ocean avec son toit solaire. Nous avions déjà pu monter à bord en début d’année, mais la version qui sera affichée au Mondial de l’Auto devrait être résolument haut de gamme, le Fisker Ocean Extreme. Il est vendu à partir de 69 950 euros avec 630 km d’autonomie, ou 41 900 euros pour la version avec 440 km d’autonomie. Arrivée prévue en France courant 2023.

VinFast VF 6 et VF 7

La marque vietnamienne VinFast compte bien mettre la pression aux constructeurs européens au Mondial de l’Auto, avec quatre voitures électriques : les VF 7 et VF 8 que l’on connaît déjà, mais aussi les VF 6 et VF 7, avec un format beaucoup plus adapté au format européen. Une conférence de presse aura lieu, peut-être pour annoncer l’arrivée de ces deux derniers en France.

Renault : le retour des 4L et R5

Renault ne vient pas les mains vide. Le constructeur français exposera sa R5 Turbo 3E, qui est censée être un avant goût de la future Renault 5 électrique. Mais aussi et surtout un concept de 4L électrique. Il y aura bien entendu le concept de Scenic Vision que l’on connaît déjà, tout comme la nouvelle Kangoo.

Renault R5

On peut aussi citer la Mobilize Duo, qui vient prendre le relai de la Renault Twizzy.

Les voitures à hydrogène

On referme ce tour d’horizon avec les deux voitures ) hydrogène française : la Hopium Machina et la NamX. La première est une berline de sport, quand la seconde est un SUV coupé dessiné par Pininfarina.

On rappellera toutefois que les voitures à hydrogènes ne semblent pas représenter l’avenir du transport. En effet, l’hydrogène est davantage réservé pour les moyens de transport pour lesquels les batteries ne sont pas optimales, à l’image du transport aérien ou maritime. Bien que l’hydrogène arrive aussi rapidement pour le transport routier de longue distance, avec les semi-remorques.

