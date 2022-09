Jeep accélère son électrification et dévoile le Recon, un grand SUV électrique qui verra le jour en 2024 aux Etats-Unis, avant d'arriver chez nous. Il pourrait alors remplacer l'actuel Wrangler.

Cela faisait un petit bout de temps que l’on savait que Jeep préparait un inédit modèle électrique. En juillet dernier, la firme américaine dévoilait même quelques images de celui-ci, sous la forme de faux spyshots. Il s’agissait alors du nouvel Avenger, un SUV compact 100 % électrique tout juste dévoilé et officiellement lancé en Europe au cours des prochaines semaines. Mais le constructeur ne souhaite évidemment pas s’arrêter en si bon chemin.

Un tout-terrain électrique

Par la même occasion, la firme, qui devra devenir 100 % électrique à partir de 2035 conformément aux directives de l’Union Européenne, a dévoilé pas moins de deux autres modèles. Le premier est le Wagoneer S, qui se démarque avec un style inédit et une puissance de 600 chevaux pour une autonomie d’environ 650 kilomètres en une seule charge. Mais un autre modèle a également été officialisé hier soir, là encore propulsé par une motorisation électrique. Il s’agit du Recon, un grand SUV qui devrait notamment se distinguer par ses capacités de franchissement.

Si le communiqué de la marque ne donne pas beaucoup de détails à son sujet, explique toutefois que ce nouveau venu sera doté de « vraies capacités de franchissement grâce au système de gestion de la traction Jeep Selec-Terrain, la technologie de blocage d’essieu électrique (e-locker), la protection sous la carrosserie, les crochets de remorquage et les pneus tout-terrain spécifiques« .

Christian Meunier, patron de Jeep a par ailleurs déclaré que le 4X4 « a la capacité de traverser le très réputé Rubicon Trail, l’un des trails les plus difficiles des États-Unis, et atteindre la fin du trail avec suffisamment d’autonomie pour retourner en ville se recharger« .

Un remplaçant tout trouvé ?

Ce SUV électrique aurait-il pour but de remplacer à terme l’actuel Wrangler ? Cette possibilité n’est pas à exclure, alors que le mythique 4X4 n’est actuellement proposé qu’avec une motorisation hybride rechargeable 4xe.

Et hormis le concept Magneto 2.0 dévoilé en avril dernier, la marque américaine n’a jamais vraiment confirmé qu’une version électrique verrait le jour. Comme le Wrangler, ce Recon possède lui aussi des portes ainsi qu’un toit amovible. En revanche, aucune information n’a été dévoilée sur sa fiche technique à l’heure actuelle.

On sait seulement qu’il sera équipé du système Uconnect de dernière génération, qui inclut « un guide de voyage détaillé des sentiers tout-terrain les plus remarquables« . Les réservations ouvriront au début de l’année 2023, tandis que les premières livraisons sont attendues en 2024 pour les Etats-Unis. Le SUV arrivera un peu plus tard chez nous. Au total, pas moins de quatre modèles électriques verront le jour dans la gamme d’ici à 2025.

