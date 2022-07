Baby Jeep : voici le premier SUV électrique du constructeur américain

Le premier modèle électrique de Jeep s'est laissé entrevoir sans aucun camouflage. L'occasion d'en savoir un peu plus sur son look et ses spécificités techniques.

Cela fait un petit moment que l’on sait que Jeep prépare un SUV électrique, actuellement connu sous le nom de « Baby Jeep« . Un adorable surnom pour un modèle dont on en savait très peu jusqu’à présent. À vrai dire, la seule information que nous avions concernait sa taille, annoncée comme plus petite que le Renegade incarnant actuellement l’entrée de gamme de la marque.

Mais au fil des mois, de nouvelles informations avaient été révélées, notamment en ce qui concerne son design. En effet, la marque du groupe Stellantis avait publié plusieurs images de synthèse de son futur SUV électrique. De quoi bien appréhender les lignes de ce nouvel arrivant, bien qu’elles restaient jusqu’alors encore virtuelles.

Une vraie fausse fuite

Mais voilà qu’une nouvelle série de photos vient tout juste d’être publiée en ligne. Une fuite émanant de photographes espions ayant surpris la voiture lors d’un shooting ? Pas vraiment. En effet, ces images ont bel et bien été publiées par le constructeur lui-même, coupant alors l’herbe sous le pied aux carspotters. Une opération de communication savamment orchestrée par Jeep, qui nous permet d’en apprendre un peu plus sur le SUV et surtout de mieux appréhender son gabarit.

Car si le design n’est pas vraiment inédit, ces images nous permettent de nous rendre compte de sa taille relativement réduite. Selon nos confrères d’Autocar, ce « Baby Jeep » devrait alors se rapprocher d’une Peugeot e-2008 ou d’un Opel Mokka-e. Selon ces derniers, il pourrait, à terme, faire office de remplaçant pour l’actuel Renegade, commercialisé depuis huit ans déjà. Si celui-ci est commercialisé en version hybride rechargeable, aucune version électrique n’a été annoncée par le constructeur.

Une révélation en fin d’année

Ce futur SUV dont le nom n’est pas encore connu serait également décliné en version hybride à en croire les sorties d’échappement visibles sur certains prototypes. En revanche, aucune information n’a été dévoilée au sujet de la version électrique. On sait cependant que ce nouvel arrivant reposera très probablement sur la plateforme CMP du groupe Stellantis, développée par PSA et équipant tous ses petits modèles.

Il devrait alors hériter de la fiche technique de la Peugeot e-2008, avec ses 136 chevaux et sa batterie de 50 kWh, lui permettant de parcourir environ 350 km en une seule charge. Le futur SUV électrique de Jeep devrait être officiellement révélé au grand public à l’occasion du Mondial de l’automobile de Paris, en octobre prochain. Sa commercialisation devrait intervenir au début de l’année prochaine.

