Voici la première Jeep électrique en images, et la date de sortie est déjà connue

Jeep, qui appartient au groupe Stellantis, va avoir droit à son tout premier véhicule électrique. Arrivée prévue en 2023 en se basant vraisemblablement sur la plateforme CMP, ce qui nous donne quelques indices quant à sa future fiche technique.

Chez Stellantis, l’heure est à l’électrification massive de toutes ses marques. Son plan Dare Forward 2030 tout juste présenté vise notamment à réduire ses émissions de 50 % d’ici la fin de la décennie, avant d’atteindre le zéro émission carbone d’ici 2038. Et pour ce faire, le groupe n’a d’autres choix que de passer au 100 % électrique.

Sa marque Jeep va donc naturellement proposer la toute première voiture électrique de son histoire, comme le révèle un communiqué de presse officiel. Sa date de commercialisation est même connue : 2023. En revanche, aucune spécification technique n’a été dévoilée par le constructeur automobile.

Vers un SUV compact

En revanche, tout porte à croire que cette Jeep s’appuiera sur la plateforme modulaire CMP, également utilisée par les Peugeot e-208, Peugeot e-2008, DS3 Crossback E-Tense et Citroën ë-C4. Cette plateforme se concentre tout particulièrement sur les véhicules de segment B (citadines) et C (compacts).

De ce fait, et en se basant sur les photos publiées, cette Jeep électrique devrait rejoindre la catégorie des SUV compacts aux dimensions plus contenues qu’un grand Sport Utility Vehicle. Visuellement, ce modèle reprend la calandre emblématique de la marque, qu’il est difficile de rater.

Une version transmission intégrale ?

Techniquement, la plateforme CMP se cantonne normalement à une transmission dite traction, avec un moteur à l’avant. Mais il se murmure que des modifications pourraient être faites afin d’implémenter une transmission intégrale à la Jeep électrique, qui profiterait dans ce cas d’une meilleure motricité et adhérence.

«Notre plan prévoit d’intégrer les meilleures technologies dans tous les véhicules de nos marques, du plus abordable aux plus performants et luxueux », avance de son côté Stellantis. Il n’y a plus qu’à joindre le geste à la parole, et proposer une Jeep électrifiée digne de ce nom que l’on pourrait déjà découvrir dans le courant de l’année 2022.

