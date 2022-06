La Peugeot 408 est autant berline que SUV, la version tout électrique arrivera plus tard

Combler simplement l'écart dans le portefeuille de modèles de Peugeot entre le 3008 et le 508 avec une autre variante de SUV aurait été la solution la plus simple. Cependant, Peugeot a choisi la voie la plus courageuse et, avec la 408, voici un modèle autant berline que SUV.

Elle était attendue la Peugeot 408… Heureusement, Peugeot nous a livré des photos et des informations concrètes. Le constructeur français a donc réduit l’écart entre la 308, la 3008 et la 508 et lance une 408, disponible dès début 2023.

Comme l’a annoncé le constructeur français, c’est un coupé multi-segment et par conséquent ni une berline ni un SUV. C’est entre les deux, une berline à hayon (avec l’arrière légèrement surélevé), l’ensemble ayant été légèrement surélevé dans un style SUV.

De l’hybride rechargeable, et plus tard du 100 % électrique

La 408 partage sa plateforme EMP2 avec la Peugeot 308 ou encore l’Opel Astra. Dans un premier temps, Peugeot propose la 408 avec trois moteurs. Tous sont jumelés à une boîte automatique à huit rapports. Le seul moteur à combustion pure est un trois cylindres de 1,2 litre développant 95 kW/130 ch. De plus, il y aura deux hybrides rechargeables.

En combinant un moteur à essence et un moteur électrique, ces hybrides délivrent soit 132 kW/180 ch, soit 165 kW/225 ch et peuvent parcourir jusqu’à 60 kilomètres en mode 100 % électrique avec une batterie de 12,4 kWh. Peugeot ne révèle aucune information sur le système de charge, on sait juste qu’il y a un chargeur de 3,7 kW installé de série, avec une option pour monter à 7,4 kW.

Une version tout électrique est bel et bien prévue, mais plus tard en 2023. On retrouve i-Cockpit, avec l’interface maison compatible Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu’un système avec 6 caméras et 9 radars, pour l’aide à la conduite. Si vous cherchez des données techniques précises, voici le tableau de caractéristiques fourni par Peugeot.

Peugeot ne donne pas encore de prix à l’heure actuelle, cela se fera avant le lancement sur le marché début 2023. À titre de comparaison : Citroën a vendu le PHEV 165 kW de la C5 X à 44 980 euros. Puisque Peugeot indique que la 408 devrait se positionner dans le haut du segment C, ce tarif ne devrait pas être loin de la réalité. Pour l’Europe, la 408 sera construite à Mulhouse, en France, avec une production à Chengdu pour le marché chinois.

