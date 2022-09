Cette voiture à hydrogène (et ses 1 000 km d’autonomie) sera produite en France

À l'horizon 2025, l'ambitieuse start-up française Hopium compte produire ses premières voitures à hydrogène, répondant au nom de Machina, dans l'hexagone.

Si l’électrique tend à se démocratiser, c’est moins le cas concernant l’hydrogène. Pourtant, de nombreux constructeurs s’intéressent à cette énergie qui pourrait être, d’ici quelques années, la principale alternative aux voitures 100 % électriques.

Toyota et Hyundai proposent actuellement des voitures propulsées par une pile à combustible, tandis que BMW prévoit également de s’immiscer dans ce marché d’ici quelques années. À l’inverse, certains constructeurs, comme Volkswagen, jugent la technologie trop complexe à déployer et trop peu efficace et misent tout sur l’électrique.

Le déploiement d’une nouvelle énergie implique généralement l’arrivée de nouvelles entreprises. C’est le cas de la start-up française Hopium, le « premier constructeur français de véhicules haut de gamme à hydrogène » comme l’indique l’entreprise elle-même.

Une marque française ambitieuse

Hopium est dirigée par le pilote Olivier Lombard, vainqueur en 2011 des 24 Heures du Mans, mais son seul produit reste pour l’instant un prototype, l’Hopium Machina. Il s’agit d’une opulente berline à hydrogène dont la puissance serait d’au moins 500 ch et l’autonomie d’environ 1 000 km. Pour le moment, la marque n’en a pas dit beaucoup plus concernant les spécificités techniques, mais en termes de style, la Machina impressionne.

Sa version de série devrait arriver en 2025 et, bonne nouvelle, la société française a décidé de produire sa voiture dans l’Hexagone, et plus précisément en Normandie, du côté de Vernon. Hopium compte employer « plus de 1 500 personnes » sur ce site, composé à terme d’une usine avec une capacité annuelle de production de 20 000 véhicules et d’un centre de recherche et de développement.

Avec une telle capacité de production, Hopium devrait, à terme, sans doute présenter un autre véhicule que la Machina, moins onéreux et par conséquent au volume de vente supérieur.

L’hydrogène, comment cela fonctionne ?

L’hydrogène présente pour avantage de n’émettre que de la vapeur d’eau, ce qui en fait l’une des principales pistes pour remplacer les hydrocarbures, au même titre que les carburants de synthèse. L’Union européenne va notamment mettre en place une nouvelle banque publique dédiée au développement de l’hydrogène, capable d’investir trois milliards d’euros.

Cependant, comme énoncé plus haut, l’hydrogène n’est pas forcément l’énergie sur laquelle tout le monde mise. En effet, experts et industriels sont divisés sur la place de l’hydrogène dans la décarbonation du secteur automobile.

Sa production est énergivore et largement tributaire d’énergies fossiles, tandis que le manque de stations de distribution est aussi un frein à son développement. Cette énergie intéresse, pour le moment, essentiellement les industries dédiées aux utilitaires et aux poids lourds. Mais également aux bateaux et aux avions.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.