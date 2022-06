Voitures électriques : VinFast se lance en France avec 20 boutiques, découvrez où

Le constructeur vietnamien, appartenant au conglomérat Vingroup, à qui l’on doit les VF8 et VF9, vient d’annoncer l’ouverture de 50 boutiques en Europe, dont 20 en France. De quoi soutenir la commercialisation française de ses voitures électriques prévues pour la fin de l’année.

VinFast est un jeune fabricant vietnamien de voitures. Si vous ne le connaissez pas encore, vous pouvez relire notre article à son sujet. Et d’ici la fin de l’année, vous pourrez croiser sur les routes françaises les deux SUV de la marque : les VF8 et VF9. À l’occasion du salon EVS35 à Oslo dédié aux véhicules électriques, VinFast a annoncé l’ouverture de 50 boutiques dans trois pays européens (Allemagne, France et Pays-Bas) dont 20 points de vente dans l’Hexagone.

Un réseau de vente et de services

Pour le moment, l’entreprise vietnamienne a dévoilé les huit premières villes dans lesquelles les clients de la marque pourront venir voir et acheter les véhicules. Il s’agit de Paris, Marseille, Nantes, Rennes, Nice, Montpellier, Aix-en-Provence et Metz. Il manque quelques grandes villes, à l’image de Lyon, mais la marque nous a assuré que cette agglomération faisait bien partie de la liste. Ces huit boutiques devraient ouvrir d’ici la fin de l’année, afin de pouvoir accompagner les premières livraisons des VF8 et VF9, elles aussi prévues pour la fin 2022.

Parmi les 20 boutiques, certaines disposeront d’un atelier afin de pouvoir réaliser l’entretien et le service après-vente des véhicules de la marque. Les vendeurs et techniciens seront des salariés de la marque. Pour les clients qui habitent loin d’un centre de service, VinFast a prévu des ateliers mobiles, prenant la forme de vans. La livraison des véhicules pourra également se faire à domicile pour ces clients.

Une gamme complète

Lors de l’EVS35, VinFast en a profité pour montrer la VF7, du segment C, qui avait déjà été aperçue au CES en compagnie des VF5 (segment A) et VF6 (segment B). La VF6 est prévue pour le marché européen, sûrement en 2023 ou 2024 au plus tard. Pour les VF5 et VF6, c’est encore incertain. Nous aurons l’occasion de revenir plus en détail sur la gamme dans les jours à venir.

Concernant les prix, vous pouvez les retrouver dans notre dossier dédié. À noter qu’il faut ajouter les mensualités pour la batterie, puisqu’il ne sera pas possible de l’acheter avant a priori 2024 selon les porte-paroles de la marque. Il faut par exemple compter 120 euros de plus par mois pour la VF8 et 150 euros par mois pour la VF9, kilométrage illimité. Pour les petits rouleurs, une option avec 500 km par mois est prévue pour plus tard.

