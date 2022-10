Renault Kangoo électrique : une batterie dans l’air du temps, mais qui risque de décevoir

Après le E-Transit, Renault dévoile désormaus son Kangoo E-Tech Electric, quelques mois après la version utilitaire. Rival des Peugeot e-Rifter et Citroën e-Berlingo, le ludospace tricolore affiche une autonomie assez déçevante mais possède d'autres atouts.

Comme tous les constructeurs, Renault travaille activement à l’électrification de sa gamme. On pense bien sûr à ses modèles hybrides, comme le Captur et l’Arkana, mais également à sa Mégane E-Tech Electric, qui rencontre déjà un franc succès auprès des clients depuis son lancement. Mais si le constructeur met l’accent sur sa gamme de véhicules particuliers, il ne délaisse pas non plus le segment des utilitaires, alors qu’il a dévoilé quelques mois plus tôt le Kangoo E-Tech dans sa version Van, ainsi que le E-Transit.

Une autonomie relativement faible

Mais voilà qu’une nouvelle déclinaison voit cette fois-ci le jour. Il s’agit alors ni plus ni moins que la version ludospace du Kangoo Van, sobrement baptisée E-Tech. Dans son communiqué officiel, Renault dévoile les spécificités techniques de ce nouveau venu, qui rivalise alors frontalement avec les Peugeot e-Rifter et autres Citroën e-Berlingo. Ce dernier se décline alors en une seule motorisation, forte de 90 kW, soit l’équivalent de 120 chevaux pour 245 Nm de couple.

Ce moteur est associé à une batterie de 45 kWhutiles, offrant alors une autonomie annoncée de 285 kilomètres selon le cycle WLTP. À titre de comparaison, ses concurrents de chez Stellantis revendiquent environ 280 kilomètres. Si cela peut sembler décevant sur le papier, il s’agit en réalité d’un choix délibéré de la marque au losange.

Celle-ci a en effet privilégié l’usage d’une petite batterie, moins chère et moins lourde, quitte à devoir passer plus souvent à la borne de recharge. Et ce n’est pas une mauvaise stratégie, puisque celle-ci est même encouragée par l’Ademe, qui souligne qu’opter pour une petite batterie est bénéfique au portefeuille comme à la planète. D’autant plus qu’avoir un gros accumulateur n’est pas toujours synonyme de grande autonomie, en raison du poids plus important. Il faut avant tout regarder la consommation, qui n’a ici pas encore été annoncée par Renault.

Conçu pour un usage quotidien

À vrai dire, ce Renault Kangoo E-Tech semble donc plutôt conçu pour un usage de tous les jours, et donc pour de courts trajets. D’autant plus qu’il est doté d’un mode Eco limitant la puissance à 56 kW et la vitesse maximale à 110 km/h. Trois modes de freinage régénératif sont également disponibles, du plus ou moins fort, tandis qu’une pompe à chaleur permet là encore d’optimiser la consommation d’électricité, notamment pour la climatisation et le chauffage. Ce système permet alors de préserver jusqu’à 30 kilomètres d’autonomie.

Plusieurs types de recharge sont proposées pour les clients, à savoir un chargeur 11 kW AC triphasé, adapté à la charge domestique, ainsi qu’un chargeur plus rapide en option de 22 kW AC permettant de passer de 5 à 80 % en 2h30.

Le chargeur DC 80 kW permet quant à lui de récupérer 170 kilomètres d’autonomie en une trentaine de minutes. À noter que le ludospace est équipé de fonctions de programmation de la charge et de la climatisation, ainsi que d’un système permettant de trouver des points de recharge sur un itinéraire. Un dispositif de calcul des destinations accessibles avec l’autonomie batterie restante est également proposé. C’est un genre de planificateur d’itinéraire, mais pas aussi évolué.

Révélation au Mondial de Paris

Affichant des dimensions généreuses, le nouveau Renault Kangoo E-Tech affiche un volume de coffre oscillant entre 850 et 2 500 litres, alors que la banquette arrière coulisse sur 14 centimètres. De nombreux rangements supplémentaires sont également proposés dans le poste de conduite. Le ludospace est également équipé d’un combiné numérique de 10 pouces, ainsi que d’un écran tactile central intégrant le système d’infodivertissement.

Ce nouvel arrivant dans la gamme sera officiellement dévoilé sur le stand Renault du Mondial de Paris, du 17 au 23 octobre prochain. Les commandes ouvriront en novembre, tandis que les premières livraisons débuteront au début de l’année 2023, pour un prix qui n’a pas encore été annoncé.

