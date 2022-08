Renault Kangoo : un van électrique aménagé pour faire de l’ombre au Volkswagen ID. Buzz

Un an après le Hippie Caviar Hotel, Renault revient avec un second concept baptisé Hippie Caviar Motel. Il prend la forme d'un van aménagé 100 % électrique, basé sur le Kangoo E-Tech.

Alors que les véhicules de loisir sont de plus en plus en vogue (et ce n’est pas les excellents chiffres de vente du Volkswagen ID. Buzz qui diront le contraire), les constructeurs sont nombreux à se lancer sur ce marché. C’est notamment le cas de Renault, qui a dévoilé l’an dernier le Hippie Caviar Hotel, un van aménagé électrique se distinguant par la possibilité pour l’utilisateur de se faire livrer un conteneur logistique équipé d’une douche ou encore d’une borne de recharge. Quelques mois plus tard, la marque dévoilait le Renault Trafic SpaceNomad, son premier véhicule van de série commercialisé depuis le mois de juillet.

Un nouveau concept électrique

En cette fin de vacances estivales, la firme au losange revient avec un tout nouveau concept, préfigurant lui aussi futur un véhicule de loisir. Si aucune indication quant à une commercialisation de ce dernier tel quel n’a été donnée par Renault, tout porte à croire que cela pourrait être le cas. Et pour cause, le constructeur a annoncé il y a quelques mois sa volonté de devenir une marque 100 % électrique à partir de 2030. Une décision sans doute motivée par l’interdiction de vendre des voitures thermiques en Europe cinq ans plus tard seulement.

C’est donc dans ce contexte qu’a été dévoilé ce Renault Hippie Caviar Motel, présenté par la marque comme « un camp de base permettant facilement de sauter d’un endroit à un autre » selon le communiqué. Avant tout destiné aux amoureux de la nature, ce véhicule est équipé de nombreux rangements permettant notamment de stocker des équipements sportifs, à l’intérieur et à l’extérieur. En effet, des rails ont été installés sur le toit panoramique pour les skis. Si aucune photo de l’habitacle n’a été montré, Renault précise que la banquette pourra être transformée en lit.

Une base connue

Bonne nouvelle, ce Renault Hippie Caviar Motel détaille ses spécificités techniques. Basé sur le nouveau Kangoo L2 E-Tech Electric, ce dernier embarque une batterie de 45 kWh qui lui permet de parcourir environ 285 km en une seule charge selon le cycle WLTP. Comme le précise la marque, seulement 30 minutes seulement sont nécéssaires pour pouvoir gagner 170 km, à une puissance maximale de 80 kW. Le moteur développe quant à lui une puissance de 120 chevaux, tandis que le 0 à 100 km/h et la vitesse de pointe ne sont pas connus.

Ce concept sera officiellement dévoilé le 19 septembre prochain et sera présent au salon de Hanovre, qui se déroulera du 20 au 25 septembre. Nous devrions en savoir un peu plus à son sujet à ce moment-là. Nul doute que ce modèle pourrait donner vie à un modèle de série, alors que les vans aménagés électriques sont encore rares sur le marché. La contrainte principale reste toutefois de trouver un moyen de recharger la batterie lors des séjours en pleine nature. L’idée de Rivian d’implanter des bornes de recharge à proximité de grands parcs nationaux américains pourrait sans doute inspirer d’autres constructeurs, qui sait ?

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.