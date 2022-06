Après Tesla, Rivian lance son propre réseau de bornes rapides (dans des lieux étonnants)

Rivian vient d'ouvrir trois stations de recharge rapide dans le Colorado et en Californie, réservées à ses clients pour l'instant.

Cela fait déjà dix ans que Tesla a ouvert son premier Superchargeur, alors dédié à la recharge rapide des véhicules de sa gamme et jusqu’à très récemment réservé à ses clients. Depuis le réseau s’est très largement étoffé, comptant actuellement plus de 35 000 bornes réparties dans le monde entier, dont bientôt 1 500 rien qu’en France dès cet été.

Mais si la firme était jusqu’alors la seule à proposer son propre réseau, ce n’est désormais plus le cas. Et pour cause, Rivian vient d’annoncer dans un communiqué l’ouverture de ses toutes premières bornes de recharge aux Etats-Unis, dans des endroits pour le moins étonnants. Mais pas autant que le projet de Tesla d’ouvrir un Superchargeur avec un cinéma en plein air.

Trois stations opérationnelles

Sur son site, le constructeur américain, qui commercialise actuellement deux modèles, à savoir les R1T (que nous avons pu découvrir à Goodwood la semaine passée) et R1S, annonce en effet le lancement de son propre réseau. Baptisé Rivian Adventure Network, celui-ci devait originellement être composé de plus de 3 500 points de charge rapide, répartis dans plus de 600 stations d’ici à la fin de l’année prochaine. Une date qui devrait finalement être reportée, en raison de nombreuses difficultés pour la marque, notamment du côté des livraisons et des difficultés financières.

Néanmoins, cela ne l’a pas empêché d’ouvrir ses trois premières stations en Californie et dans le Colorado. Plusieurs types de bornes sont alors proposées aux clients de la marque, qui peuvent ainsi profiter d’une puissance en courant continu allant jusqu’à 200 kW, permettant de récupérer 225 kilomètres d’autonomie en 20 minutes. Des bornes en courant alternatif de 11,5 kW sont également accessibles. Chaque station offre une prise accessible aux véhicules équipés d’une remorque et est alimentée par de l’énergie 100 % renouvelable.

Des lieux insolites

Au contraire de la plupart des acteurs du secteur qui privilégient les grandes villes, Rivian a choisi d’implanter ses stations de recharge dans des lieux plus insolites, à proximité de parcs nationaux notamment tels que Yosemite ou la Vallée de la Mort. Trent Warnke, directeur des solutions d’énergie et de recharge de Rivian souligne qu' »en plus des destinations pittoresques ou hors des sentiers battus, notre déploiement de recharge rapide est conçu pour garantir aux voyageurs des endroits où recharger le long des principaux corridors de transport d’un océan à l’autre« .

À noter que toutes les stations de recharge sont alimentées par de l’électricité d’origine renouvelable. Si les bornes rapides sont pour l’heure uniquement réservées aux clients de Rivian, celles de 11,5 kW sont en revanche ouvertes à tous, comme c’est le cas depuis peu des Superchargeurs Tesla.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.