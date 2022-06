Tesla : voici à quoi pourrait ressembler son futur cinéma en plein air

Tesla a récemment déposé les plans pour la construction d'un Superchargeur sur le parking d'un diner américain équipé d'un cinéma en plein-air (drive-in). Un architecte américain vient de créer des plans en 3D afin de donner un meilleur aperçu du résultat final.

Dès le début du déploiement des Superchargeurs, Tesla a toujours essayé d’implanter ceux-ci sur des emplacements permettant de profiter du temps nécessaire à la recharge de la voiture. Ainsi, on en trouve dans des hôtels-restaurants, dans des zones commerciales ou également dans des aires de service sur l’autoroute. Le constructeur américain veut aller encore plus loin puisqu’il a déposé un permis de construire pour un Superchargeur doté d’un grand diner (restaurant américain traditionnel) et d’un cinéma en plein-air (drive-in).

34 bornes de recharge et deux écrans de cinéma

Le permis de construire (répondant au nom de « Supercharger Diner & Drive-In« ) permet d’en apprendre un peu plus sur le projet. Celui-ci prévoit d’intégrer 29 bornes de charge ultra rapide en plein Hollywood, sur le Santa Monica Boulevard. Si le projet arrive à son terme, on y trouverait par ailleurs cinq bornes de recharge moins rapides (Tesla Destination Charger) ainsi que… deux écrans de cinéma en plein-air !

L’idée de Tesla est de projeter des courts métrages d’environ 30 minutes, pour essayer d’être en adéquation avec la durée d’une charge ou d’un repas sur place. Les deux écrans seront bien évidemment visibles depuis l’habitacle des voitures en charge, mais également depuis le toit-terrasse du restaurant.

Ed Howard, un architecte américain qui possède de bonnes compétences en rendu 3D vient de publier sur son compte Twitter une série d’images de synthèse basées sur les plans déposés par Tesla. De quoi se projeter un peu plus dans ce projet hors normes, à l’image d’Elon Musk, le patron de la marque. L’architecte américain en a profité pour insérer quelques easter eggs, comme le robot humanoïde Optimus ou encore le Roadster dans l’espace projeté sur l’écran de cinéma.

Il ne reste plus qu’à espérer que le projet soit accepté par la mairie de Los Angeles avant de voir arriver cet étrange Superchargeur sur les routes américaines.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.