Ford vs Renault : la guerre des vans électriques bat son plein

Les vans électriques ont le vent en poupe ! Ford officialise son nouveau E-Transit électrique. En parallèle, Renault profite de l'IAA d'Hanovre pour dévoiler son Trafic Van E-Tech Electric.

Si l’on pense en premier aux véhicules particuliers lorsque l’on parle de voitures électriques, les utilitaires deviennent aussi de plus en plus branchés. Le groupe Stellantis a déjà adopté depuis quelque temps cette motorisation, avec ses Peugeot E-Expert et E-Traveller, entre autres. D’autres marques s’y sont également mis, comme Mercedes avec son eSprinter par exemple, et même Tesla veut avoir son propre fourgon électrique. Du côté de chez Ford et Renault aussi, la gamme électrique ne cesse de s’enrichir, alors que les deux marques viennent chacune de présenter leur nouvel utilitaire.

Un Ford E-Transit Custom encore plus pratique

La marque à l’ovale bleu lève en effet le voile sur son tout nouveau E-Transit Custom 100 % électrique. Une nouvelle version du best-seller du constructeur, qui s’offre un tout nouveau style plus futuriste avec sa signature lumineuse inédite. Mais c’est surtout sa praticité qui devrait séduire les professionnels à la recherche d’un fourgon électrique.

En effet, ce dernier offre un volume de chargement généreux allant de 5,8 à 9,0 m³ en fonction de la taille choisie, tandis que la charge utile est affichée à 1 100 kg. L’utilitaire peut accueillir un chargement allant jusqu’à 3 450 mm et remorquer jusqu’à deux tonnes. Deux motorisations sont disponibles, avec un moteur électrique de 136 ou 217 chevaux installé à l’arrière et affichant un couple de 415 Nm, comme le détaille le communiqué.

Reprenant les cellules de 82 Ah que le Ford F-150 Lightning, ce nouveau venu embarque une batterie de 400 volts et 74 kWh et peut parcourir jusqu’à 380 kilomètres en une seule charge. Celle-ci s’effectue en 41 minutes à une puissance maximale de 125 kW. Conçu pour pouvoir être utilisé comme un bureau mobile, ce nouveau Ford E-Transit Custom est équipé de série de la connectivité 5G, ainsi que d’un écran tactile de 14 pouces intégrant le système SYNC4.

Le volant est quant à lui inclinable pour pouvoir accueillir un ordinateur. À noter qu’il est également doté du système Delivery Assist, capable d’activer automatiquement les warnings, de remonter les vitres et de verrouiller la voiture lors des livraisons. Enfin, le système ProPower Onboard fournit jusqu’à 2,3 kW de puissance (charge bidirectionnelle ou V2D pour vehicule-to-device), permettant d’alimenter divers appareils électroniques. Produit à partir de l’année prochaine, ce nouveau venu dans la gamme sera lancé dans la foulée.

Un nouveau Trafic électrique

De son côté, Renault profite de l’IAA d’Hanovre pour dévoiler son tout nouveau Trafic Van E-Tech Electric, première version électrifiée de son utilitaire star. Ce dernier arrive alors dans la gamme aux côtés du Kangoo (dont une version van aménagé électrique a également été présentée par Renault) et du Master. Le style reste quasiment identique à la version thermique, tandis qu’il se décline toujours en deux longueurs, à savoir 5,08 et 5,48 mètres.

Deux hauteurs (1,967 et 2,498 mètres) sont également disponibles, alors que le volume de chargement oscille entre 5,8 et 8,9 m3 en fonction de la version choisie. Il peut alors accueillir des objets d’une longueur maximale de 4,15 mètres dans sa version L2 rallongée, tandis que la charge utile est affichée à 1,1 tonne. La capacité de remorquage est bien moins importante que celle du Ford E-Transit, puisqu’elle se limite à 750 kilos.

Contrairement à son rival, une seule motorisation est disponible dans la gamme de ce nouveau Renault Trafic Van E-Tech Electric. Ce dernier embarque alors un moteur électrique de 120 chevaux, associé à une batterie de 52 kWh lui permettant de parcourir jusqu’à 240 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP.

Le communiqué de la marque précise que trois types de chargeurs sont disponibles, à savoir 7 kW monophasé pour la charge domestique, 22 kW triphasé pour la charge accélérée sur des bornes publiques en courant alternatif et un système 50 kW en option pour les recharges rapides sur autoroute. Dans ce cas, 50 minutes sont nécessaires pour passer de 15% à 80%.

Si aucune date de commercialisation n’a encore été annoncée, les rumeurs évoquent un lancement au début de l’année prochaine.

