Peugeot révèle son e-Traveller, un fourgon électrique de 9 places pour particuliers et professionnels

Après son utilitaire électrique e-Expert, Peugeot intensifie sa stratégie d’électrification en introduisant un autre fourgon électrifié destiné aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers : l’e-Traveller, prévu pour le second semestre du cru 2020.

Pleine d’ambition en matière de véhicules électriques, la marque Peugeot poursuit sur sa lancée en présentant un nouveau modèle cette fois-ci destiné aux professionnels et aux particuliers : l’e-Traveller, dont l’intronisation intervient six mois après celle de l’utilitaire e-Expert. Ce nouveau fourgon cherchera à répondre à des services précis (taxi, VTC) et à s’adresser à un public ciblé (association, club sportif, transport de salariés inter-sites).

Jusqu’à 330 km d’autonomie

Pour les professionnels, l’e-Traveller se décline en deux versions : la Business (5 à 9 places) et la Business VIP (6 à 7 places). Quant aux particuliers, deux finitions leur seront proposées entre l’Allure et l’Active (entre 5 à 8 places). Le véhicule s’arme également de trois longueurs : Compact (4,60 mètres), Standard (4,95 mètres) et Long (5,30 mètres), pour une hauteur commune de 1,90 mètre, apprend-on dans un dossier de presse.

Sa capacité d’accueil monte jusqu’à neuf passagers pour un volume de coffre de 1500 litres, lequel grimpe à 3000 litres avec cinq personnes à son bord, voire même 4900 litres grâce à ses sièges de rang deux et trois extractibles. Lors d’un achat, deux choix de batteries s’offriront aux clients : une de 50 kWh pour une autonomie de 230 kilomètres, et une autre de 75 kWh pour un rayon d’action de 300 kilomètres, selon le cycle WLTP.

Rendez-vous au second semestre

Quant à sa vitesse maximale, comptez 130 km/h, alors que l’exercice 0 à 100 km/h est abattu en l’espace de 13,1 secondes. La puissance de l’engin peut être gérée selon trois modes de conduite : Eco (60 kW, 190 Nm de couple), Normal (80 kW, 210 Nm de couple), et Power (100 kW, 260 Nm de couple). Produit à Valenciennes (Hauts-de-France), l’e-Traveller sera commercialisé à Europe à partir du second semestre 2020, à un prix encore inconnu.