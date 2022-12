Elon Musk démissionnera (un jour) de son poste de CEO Twitter (mais continuera à faire la même chose)

Elon Musk est finalement sorti de son mutisme concernant son sondage sur sa place de CEO. Sans grande surprise.

Pile, je gagne, face, tu perds. Voici comment on pourrait résumer la philosophie d’Elon Musk en ce moment. Il faut dire que depuis sa décision de racheter Twitter, il navigue dans des eaux agitées, surfant d’un rebondissement à l’autre, le dernier en date l’ayant poussé à publier un sondage aussi important que pipé dès le départ.

Après plus de 24 heures sans réagir aux résultats du sondage dans lequel il demandait si devait quitter son poste à la tête de Twitter, le milliardaire est finalement sorti de son silence. « Je démissionnerai de mon poste de PDG dès que je trouverai quelqu’un d’assez stupide pour accepter le poste ». Dit ainsi, ça ne donne pas vraiment envie de prendre sa place…

Tout était pourtant joué d’avance. En novembre, il avait déjà affirmé qu’il trouverait quelqu’un d’autre pour gérer Twitter une fois la réorganisation terminée. Juste après son sondage, il avait également indiqué que son successeur devrait « investir toutes ses économies dans Twitter, qui est sur l’autoroute vers la banqueroute depuis mai ». Tous les éléments étaient donc déjà là avant même les résultats de son sondage.

Notons tout de même que le propriétaire de Tesla et SpaceX semble avoir un peu de mal à avaler la pilule, son égo ayant pris un coup. « Intéressant, cela suggère que, peut-être, nous pourrions encore avoir un petit problème de bot sur Twitter », indique-t-il sous un message de l’institut HarrisX présentant un tout autre résultat.

Si le sondage proposé par Elon Musk donne 57,5 % de « oui » à la question concernant le retrait d’Elon Musk de la tête de Twitter, HarrisX a réalisé son propre sondage indépendant et obtient un résultat tout autre. Sur un panel de 1028 personnes, représentatif de la population américaine, l’entreprise américaine indique que 53 % de la population souhaite que le Techno King continue de diriger le réseau social. 61 % si l’on ne prend que celles et ceux qui utilisent le réseau social.

Malgré cette différence majeure dans les résultats, on ne peut pas en déduire que le sondage du deuxième homme le plus riche du monde a été faussé par des bots. Tout d’abord, il a touché le monde entier, et non pas uniquement les États-Unis. Cela peut drastiquement changer la donne. De plus, son sondage est certainement très peu représentatif de la population malgré les 17,5 millions de votants (soit 7,4 % des utilisatrices et utilisateurs de Twitter environ).

Mais laissons de côté les piqûres d’égo d’Elon Musk pour revenir à son tweet du jour. En plus d’annoncer son hypothétique démission qui arrivera un jour ou l’autre, il annonce également ce qu’il fera ensuite.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022