ChatGPT fait la une de tous les sites d'actualité tech depuis son lancement, à juste titre. Ce chat automatisé peut être bluffant dans certaines de ces réponses. Nous l'avons mis à l'épreuve avec plusieurs questions tech.

Depuis le lancement au début du mois, ChatGPT s’est rapidement fait un nom dans le milieu de la tech. Cet outil mis au point par OpenAI est capable de répondre à des questions ou de réaliser des tâches écrites, et ce, en anglais ou en français.

Il suffit de s’y essayer pour être bluffé par la pertinence et la complexité des réponses ainsi que la compréhension du contexte autour de la requête. Cette intelligence artificielle (IA) basée sur une très large base de connaissances est même capable de rédiger tout ou partie d’un article.

Les limites de ChatGPT

Avant de passer au cœur de notre sujet, des questions et des réponses avec ChatGPT, il est important d’expliquer quelques limites. Tout d’abord, la base de connaissances dont nous parlons plus haut s’arrête en 2021. En principe, il est impossible pour l’utilisateur de faire lire Internet à ChatGPT, l’IA n’est donc pas au courant des dernières actualités. Elle bottera en touche si vous lui posez une question sur Elon Musk.

Il s’agit également d’un outil qui ne « réfléchit » pas de façon consciente, même s’il peut en donner l’impression. Il n’est donc pas capable de trancher définitivement des débats et ne peut pas « créer » ou « prédire ». On peut tout de même s’y essayer et constater ses réponses.

Les réponses de ChatGPT à nos questions

Expliquer le ray tracing

Nous avons tout d’abord demandé à ChatGPT de nous expliquer le ray tracing. Cette méthode de rendu devenue populaire dans le jeu vidéo. L’occasion de revenir sur le fonctionnement de l’outil. Sur le site du service, une fois connecté, vous entrez votre requête en français ou en anglais, puis au bout de quelques secondes, ChatGPT propose sa réponse.

Comme vous pouvez le constater, la réponse est à la fois claire et complète. Les amateurs de jeux vidéo ont aussi constaté à quel point cette méthode était gourmande en ressource informatique. Utilisée depuis longtemps dans le milieu professionnel, le ray tracing réel n’est arrivé que depuis quelques années pour le grand public, car capable d’être calculé en temps réel.

Les sanctions américaines contre Huawei

Toujours pour interroger ses connaissances, nous lui avons demandé : « Peux-tu me résumer les causes des sanctions américaines contre Huawei ? ».

Les sanctions américaines contre Huawei ont été imposées en raison des préoccupations des autorités américaines quant à la sécurité nationale et à la protection des renseignements personnels des utilisateurs de produits Huawei. Les autorités américaines craignent que Huawei ne soit utilisé par le gouvernement chinois pour espionner les citoyens américains et les entreprises, ce qui pourrait mettre en danger la sécurité nationale des États-Unis. En conséquence, les sanctions imposées à Huawei interdisent aux entreprises américaines de commercer avec Huawei et de lui fournir des technologies et des composants électroniques. Ces sanctions ont également eu un impact négatif sur l’entreprise Huawei, qui a vu ses ventes de smartphones et d’autres produits diminuer en raison de la réduction de l’accès aux technologies et aux composants américains.

Là encore, c’est un bon résumé de la situation, qui revient bien sur les faits pour expliquer les sanctions contre Huawei. Mais, on peut noter que le résumé manque d’une analyse plus poussée, notamment pour revenir sur les potentielles velléités politiques de chaque parti.

Un guide pour s’améliorer sur League of Legends

Sur un sujet plus léger, nous lui avons demandé comment devenir Diamant dans le mode compétitif du jeu League of Legends.

Pour devenir Diamant sur League of Legends, vous devez atteindre un niveau élevé de compétence et de performance dans le jeu. Voici quelques étapes à suivre pour vous aider à atteindre ce niveau : Étudiez les règles du jeu et les meilleures stratégies pour chaque champion et chaque rôle.

Jouez souvent et faites des parties classées pour améliorer vos compétences et votre compétence globale.

Travaillez en équipe et coopérez avec vos coéquipiers pour mettre en place des stratégies efficaces et remporter des victoires.

Soyez régulier dans votre pratique et votre entraînement pour améliorer vos compétences de manière constante et progresser rapidement.

Analysez vos propres performances et celles de vos adversaires pour identifier vos forces et vos faiblesses, et travaillez sur vos points faibles

C’est un élément sur lequel ChatGPT est plutôt doué, la génération de guide ou de didacticiel. Il est capable notamment de fournir des exemples de lignes de code pour les développeurs ou de détailler la résolution d’un problème mathématique. Ici, il faut tout de même admettre que la réponse porte sur des généralités qui pourraient s’appliquer à beaucoup de compétitions plutôt qu’au jeu lui-même.

Le smartphone idéal d’après ChatGPT

Chez Frandroid, nous sommes toujours à la recherche du smartphone idéal. Celui que l’on sera capable de vous recommander les yeux fermés. Voici l’avis de ChatGPT sur le sujet.

Notre requête : « Peux-tu me détailler les caractéristiques techniques précises d’un smartphone qui serait considéré comme le smartphone idéal par une majorité ? »

Il est difficile de déterminer quelles seraient exactement les caractéristiques techniques d’un smartphone considéré comme idéal par une majorité, car les préférences en matière de smartphones varient d’une personne à l’autre. Cependant, en général, un smartphone idéal pourrait avoir les caractéristiques suivantes : Un écran de haute résolution : Un écran de haute résolution permet d’afficher des images et des vidéos de qualité supérieure. Un écran avec une résolution de 1080p ou supérieure serait considéré comme idéal pour la plupart des utilisateurs.

Une puissance de traitement élevée : Un smartphone avec une puissance de traitement élevée permet d’exécuter plusieurs applications en même temps sans perte de performance. Un smartphone avec un processeur de dernière génération, comme un Snapdragon 865 ou un Exynos 990, serait considéré comme idéal pour la plupart des utilisateurs.

De grandes capacités de stockage : Un smartphone avec de grandes capacités de stockage permet de stocker plus de photos, de vidéos, de musique et d’autres fichiers sans avoir à utiliser une carte mémoire externe. Un smartphone avec une capacité de stockage de 64 Go ou supérieure serait considéré comme idéal pour la plupart des utilisateurs.

Une batterie longue durée : Une batterie longue durée permet d’utiliser le smartphone pendant une période plus longue sans avoir à le recharger. Un smartphone avec une batterie de 4000 mAh ou supérieure serait considéré comme idéal pour la plupart des utilisateurs.

Des appareils photo de haute qualité : Des appareils photo de haute qualité permettent de prendre des photos et des vidéos de qualité supérieure. Un smartphone avec un appareil photo principal de 48 mégapixels ou supérieur et un appareil photo avant de 24 mégapixels ou supérieur serait considéré comme idéal pour la plupart des utilisateurs. En résumé, un smartphone idéal pourrait avoir un écran de haute résolution, une puissance de traitement élevée, de grandes capacités de stockage, une batterie longue durée et des appareils photo de haute qualité.

Ici, on se rend bien compte que la base de données est restée bloquée en 2021. Le Snapdragon 865 de Qualcomm est donc à ce moment-là puce la plus puissante du marché avec l’Exynos 990. Les autres critères sont également ceux que l’on pouvait attendre d’un smartphone haut de gamme en 2020-2021. Difficile toutefois de dire qu’un smartphone haut de gamme correspond à l’idée d’un smartphone idéal. En lui demandant un smartphone « parfait », la machine rehausse légèrement les caractéristiques mais sans folie, la batterie passe par exemple de 4000 à 5000 mAh.

C’est quoi le Netflix du jeu vidéo ?

Le Netflix du jeu vidéo c’est une expression utilisée à tort et à travers pour désigner à la fois le cloud gaming ou les services d’abonnement aux jeux vidéo.

C’est exactement ce que ChatGPT a compris avec une réponse complète et très bien construite. Rien à redire. Évidemment Google Stadia est mentionné malgré sa fermeture en raison de la base de données de l’IA.

La révolution des réseaux sociaux

À quel point les réseaux sociaux ont changé la face du monde ? Il s’agit d’une question posée avec un champ lexical familier, ce qui permet de tester la compréhension de l’IA des expressions plus courantes en français.

Les réseaux sociaux ont eu un impact considérable sur la manière dont les gens communiquent et interagissent les uns avec les autres. Depuis leur apparition, les réseaux sociaux ont considérablement changé la face du monde en permettant aux gens de partager facilement des idées, des opinions et des informations en temps réel, à l’échelle mondiale. Grâce aux réseaux sociaux, les gens peuvent facilement se connecter avec des amis et des proches, quelle que soit leur distance géographique, et rester en contact en temps réel. Les réseaux sociaux ont également permis aux gens de partager facilement des photos et des vidéos, de s’exprimer sur des sujets qui leur tiennent à cœur, et de suivre l’actualité en temps réel. En outre, les réseaux sociaux ont également eu un impact sur le monde des affaires. Les entreprises peuvent désormais utiliser les réseaux sociaux pour atteindre des clients potentiels et améliorer leur stratégie de marketing, et les plateformes de réseaux sociaux peuvent être utilisées pour promouvoir des produits et des services auprès d’un public cible. En résumé, les réseaux sociaux ont considérablement changé la face du monde en permettant aux gens de communiquer et d’interagir de manière plus facile et plus rapide, ce qui a eu un impact sur de nombreux aspects de la vie quotidienne.

Ici, ChatGPT explique plutôt bien le bouleversement apporté par les réseaux sociaux reste très en surface sur la problématique. Sans lui demander directement, elle n’évoque pas les problèmes qu’ont pu créer ou mettre en lumière les réseaux sociaux dans les démocraties.

On peut également facilement discerner la structure préférée par l’outil pour apporter des réponses avec une introduction et une conclusion redisant peu ou prou la même chose, et un corps détaillant quelques arguments.

Que faut-il choisir entre Android ou iOS ?

ChatGPT n’est pas vraiment capable de prendre des décisions à la place des humains, mais on peut lui demander de dresser des listes de critères pour aider à choisir. Ici entre Android ou iOS, la bataille commerciale qui alimente les smartphones depuis plus de 10 ans.

Les critères mis en avant par ChatGPT sont plutôt pertinents dans l’ensemble, mais on peut noter que la réponse se base parfois sur des préconceptions humaines et non des faits bien appuyés. Elle avance par exemple que l’architecture fermée d’iOS est un bon élément pour sa sécurité. Or, c’est une idée reçue que l’on retrouve souvent sur le web, alors que beaucoup de systèmes à architecture ouverte sont également très sécurisés. De même, on pourrait arguer que c’est iOS qui propose la meilleure plateforme pour les performances malgré le caractère ouvert d’Android.

L’une des limites de ChatGPT est sa capacité à affirmer des chausses parfois fausses, parfois incomplètes, mais toujours avec aplomb. La confiance de l’humain dans la technologie peut ensuite le convaincre de croire ces éléments incomplets ou faux.

Comment bien choisir son vélo électrique ?

La taille et le poids du vélo : assurez-vous que le vélo soit à la bonne taille pour vous et que vous soyez en mesure de le manipuler facilement.

La qualité de la batterie : la plupart des vélos électriques sont alimentés par une batterie au lithium-ion, qui est généralement considérée comme la meilleure en termes de durée de vie et de performance. Vérifiez la capacité de la batterie et la distance que vous pourrez parcourir en une seule charge.

La puissance du moteur : plus le moteur est puissant, plus vous pourrez parcourir de distance en une seule charge. Cependant, un moteur trop puissant peut aussi entraîner des coûts d’entretien plus élevés et une durée de vie plus courte de la batterie.

Les fonctionnalités supplémentaires : certains vélos électriques sont équipés de fonctionnalités supplémentaires, comme des écrans LCD pour afficher les informations de la batterie et de la vitesse, des freins à disque pour une meilleure performance, ou encore des pneus à profil pour une meilleure adhérence sur les routes humides.

Il y a plusieurs éléments à prendre en compte lorsque vous choisissez un vélo électrique. Voici quelques points à considérer :

En résumé, il est important de prendre en compte la taille et le poids du vélo, la qualité de la batterie, la puissance du moteur et les fonctionnalités supplémentaires lorsque vous choisissez un vélo électrique. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de plusieurs revendeurs et à lire des avis d’utilisateurs pour vous faire une idée de la qualité des différents modèles disponibles.

Là encore, ce qu’affirme ChatGPT est correct pour la majorité de sa réponse, mais nous aurions à redire sur plusieurs points. Sur la batterie par exemple, on pourrait compléter sa réponse en prenant en compte le poids de l’utilisateur ou les conditions climatiques comme critère.

Le plus gros problème vient de sa réponse sur la puissance, où les affirmations de ChatGPT sont erronées ou mal formulées. Plus un moteur est puissant, moins le vélo pourra proposer d’autonomie à volume de batterie égale.

Est-on convaincu par ChatGPT ?

Difficile de ne pas être impressionné par les réponses apportées par ChatGPT à nos différentes requêtes. Il y a encore des garde-fous à mettre en place pour l’empêcher d’affirmer des choses fausses, mais elle affiche une très grande capacité à comprendre le sujet d’une requête, le contexte autour de ce sujet. Au-delà de la compréhension du sujet, ses réponses sont construites et argumentées avec de grandes capacités.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.