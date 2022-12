Frandroid vous souhaite une belle et heureuse année 2023

Alors que 2022 touche à sa fin, la rédaction de Frandroid tenait à vous souhaiter une belle et heureuse année 2023.

Nous publions cet article à quelques heures du passage à la nouvelle année. Alors que 2022 s’achève, l’équipe de Frandroid tenait à vous souhaiter, à toutes et à tous, une excellente année 2023.

Vous connaissez la chanson : nous vous souhaitons tout plein de bonheur, de belles choses et, surtout, la santé, hein ! Vous avez peut-être décidé de prendre de bonnes résolutions : arrêter de fumer, faire du sport ou du footing, apprendre à cuisiner ou faire vos premiers pas en guitare. Quoi qu’il en soit, nous espérons que votre chemin sera juché de grandes réussites.

De notre côté, nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour encore plus d’aventures, sur notre site, au cœur de nos activités, ainsi que sur toutes les autres plateformes : YouTube, évidemment, mais aussi Twitch où nous nous investissons beaucoup. Profitons-en pour rappeler que Frandroid est aussi présent sur Instagram, Facebook, Twitter ou encore TikTok.

Nous avons déjà quelques projets en coulisses pour continuer de vous informer sur le monde passionnant des nouvelles technologies. D’ailleurs, nous recrutons au sein de la rédaction Frandroid pour renforcer l’équipe et appréhender comme il se doit les prochains défis.

2023, on arrive !

Depuis plusieurs années — et officiellement depuis fin 2019 avec la refonte du site –, nous avons élargi la ligne éditoriale de Frandroid. Si notre rubrique historique reste et restera le smartphone, force est de constater que de nouveaux enjeux ne cessent de prendre de l’ampleur. La place que prend la voiture électrique ou le vélo électrique dans nos déplacements, la question de l’environnement qui doit nous inciter à adopter des gestes écoresponsables, l’essor des intelligences artificielles, les péripéties complexes d’Elon Musk…

Nous serons au rendez-vous pour continuer de couvrir ces tendances et évolutions qui animent la tech. Bref, nous sommes prêts et prêtes pour 2023. Et la plus belle chose que nous puissions espérer pour cette nouvelle année, c’est de continuer de vous avoir à nos côtés.

Merci à vous… et à l’année prochaine !

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.