Vous voulez arrêter de fumer ? Nous avons sélectionné les meilleures applications pour vous aider à dire « non » à la cigarette.

Le mois de novembre est le mois sans tabac ! C’est le moment idéal, avec les bonnes résolutions de début d’année, pour arrêter de fumer. Mais si la décision est facile à prendre, ne pas rechuter et une autre histoire. Pour vous aider, il existe des applications sur Android et iOS. En voici une petite sélection réalisée par nos soins.

Tabac Info Service : l’application du gouvernement

Nous commençons cette sélection avec Tabac Info Service, tout simplement parce qu’il s’agit de l’application créée par le gouvernement pour aider les Français à arrêter de fumer. Elle a plusieurs avantages, dont le plus évident est sa gratuité. Le contenu de l’application est quant à lui plutôt classique, avec un journal de bord indiquant quotidiennement les bénéfices de l’arrêt de la cigarette et l’argent économisé.

Vous pouvez personnaliser votre profil en précisant si vous avez déjà réussi à arrêter de fumer pendant une semaine, si vous avez une maladie ou si votre entourage fume lui aussi. En fonction de cela, l’application propose un suivi adapté, mais aussi des exercices et l’aide de tabacologues. Une bonne application pour se motiver à arrêter.

Flamy : la meilleure sur Android

Disponible uniquement sur Android, Flamy est certainement la plus complète et la plus amusante des applications pour arrêter de fumer. Son interface est à la fois sobre et remplie de petite animations qui rendent l’ensemble très vivant. Elle propose sinon les habituels, à savoir les objectifs de santé ou financier en fonction du nombre de cigarettes fumées quotidiennement avant d’arrêter.

Elle propose en outre plein de fonctionnalités inédites comme des mini jeux pour s’occuper les mains et vaincre le besoin, des cartes de motivation, ou encore un système de paris avec des amis (qui pourront vous mettre au défi d’arrêter pendant x jours). Certaines de ces fonctionnalités sont bloquées de base, mais peuvent être débloquées pour 8 euros (un achat in-app unique). Il est également possible de payer à la semaine (0,99 euro), ou alors par fonction à déverrouiller (de 0,59 à 2,49 euros par fonction).

QuitNow : simple et communautaire

QuitNow est l’une des applications les plus simples pour arrêter de fumer. Au lancement de l’application, elle vous demande quand vous avez arrêté votre dernière cigarette, combien de cigarettes vous fumiez chaque jour et combien coûte votre paquet. Vous aurez alors dans l’application le nombre de cigarettes que vous avez évitées, l’argent économisé et le « temps récupéré », correspondant à votre espérance de vie. Pas de compte à créer, ou d’étape fastidieuse à remplir.

Plusieurs objectifs à atteindre sont là pour vous aider à avancer. 5 cigarettes non fumées, 1 jour sans fumer, 10 euros d’économisé, etc. Un bon moyen de se motiver à arrêter. Et si vous êtes sur le point de craquer, vous pouvez vous tourner vers l’onglet communauté (après inscription) pour discuter avec d’autres fumeurs en cours de sevrage.

Kwit : le côté ludique

Kwit est l’une des applications de référence lorsqu’il s’agit d’arrêter de fumer, mais elle nécessite forcément de créer un compte (création dans l’application ou via Facebook). Avec son côté ludique, son joli design et ses nombreux paliers à atteindre, elle permet de toujours garder à l’œil l’argent économisé en ayant arrêté de fumer ou le nombre de paquets non fumés. Seul bémol : certaines fonctionnalités nécessitent de souscrire à un abonnement premium à 8 euros par mois. C’est toujours moins cher que 2 paquets de cigarettes, mais c’est un peu dommage pour des informations comme « l’espérance de vie gagnée », affichée gratuitement sur d’autres applications.

