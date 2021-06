Les meilleures applications pour apprendre la guitare

Nous vous proposons ce guide complet des meilleures applications pour se lancer dans l'apprentissage de la guitare. Ce guide est surtout conçu pour des débutants, mais des musiciens confirmés pourraient peut-être y trouver une app utile à leur pratique. Nous vous avons sélectionné quatre types d'apps : pour apprendre les bases, pour s'accorder, pour trouver des tablatures, et pour s'accompagner d'un métronome.

Quand on démarre l’apprentissage d’un instrument, on ne sait bien souvent pas par où commencer. C’est d’autant plus vrai si vous avez choisi de jeter votre dévolu sur la guitare, puisqu’il s’agit probablement de l’instrument le mieux fourni en applications, sites de conseils et guides. Il y a donc de quoi se perdre au début !

Heureusement, vous trouverez ici les meilleures applications à installer pour démarrer. Certains vous serviront même une fois que vous serez un·e Guitar Hero confirmé·e. Bien entendu, nous n’aspirons pas à l’exhaustivité (ce serait trop long) et vous pourriez trouver d’autres applications bien pratiques que nous n’avons pas sélectionnées ici. Il s’agit seulement de celles que nous conseillons.

Si vous pensez qu’il manque une application cruciale dans cette sélection, n’hésitez pas à nous la partager en commentaire, en précisant pourquoi elle se démarque et pourquoi vous l’appréciez.

Les applications pour apprendre à jouer de la guitare

Ça y est ! Vous êtes fins prêts. Que vous ayez craqué pour une guitare pour débutant ou que vous ayez récupéré celle qui pourrissait dans le grenier d’un ami, il ne vous reste plus qu’à vous y mettre. Et pour ça, il faut trouver l’application qui vous permettra de mettre le pied à l’étrier. Or, il y a deux écoles. La première consiste à apprendre quelques accords de base pour pouvoir déchiffrer les morceaux, la deuxième, plus guidée, vous amènera à suivre des tutoriels pour apprendre pas à pas. Voici une sélection d’apps pour ces deux solutions.

Guitar 3D – Basic Chords

Guitar 3D - Basic Chords Télécharger Guitar 3D - Basic Chords gratuitement APK

Pour apprendre les accords, quoi de mieux que de voir faire ? C’est ce que se propose de faire l’application Guitar 3D – Basic Chords. L’idée est de vous faire apprendre les accords de base de la guitare à l’aide d’une représentation 3D d’un guitariste en train de les jouer. Vous pouvez zoomer, changer d’angle de vue et entendre les accords. Parfait lorsqu’on n’a pas des guitaristes confirmés à portée de main pour savoir comment doit sonner l’accord que vous tentez.

Apprendre les Accords de Guitare

Apprendre les Accords de Guitare Télécharger Apprendre les Accords de Guitare gratuitement APK

Dans le même esprit, plus basique, mais aussi peut-être plus lisible, il existe l’application Apprendre les Accords de Guitare. Celle-ci répertorie les accords de base et vous les montre façon tablature, mais sur un manche de guitare pour aider à s’y retrouver.

Cours de guitare et tablature – MyMusicTeacher

Cours de guitare et tablature - MyMusicTeacher Télécharger Cours de guitare et tablature - MyMusicTeacher gratuitement APK

Si vous êtes prêts à payer, l’application Cours de guitare et tablature – MyMusicTeacher peut s’avérer une bonne solution. À l’aide de parcours par étape, elle fournit des cours en vidéo HD. Il est possible de découvrir les bases de la guitare, mais aussi de reprendre l’apprentissage à un niveau plus élevé. L’abonnement coûte 19,90 euros par mois. On peut aussi d’acheter du contenu à l’unité. La tablature est à 1,90 euros et un chapitre d’apprentissage à 4,90 euros.

Les applications pour accorder sa guitare

Vous avez passé la soirée à apprendre vos premiers accords et vous négocier désormais plutôt bien votre premier morceau. Seulement, le lendemain matin, lorsque vous avez essayé de le rejouer, quelque chose avait changé. Ça ne sonnait plus aussi bien. Bien vite, vous vous apercevez qu’il vous faut vous accorder. Quelles sont les meilleures applications pour cela ?

Accordeur Guitares -GuitarTuna

GuitarTuna Télécharger GuitarTuna gratuitement APK

Guitar Tuna est un peu la référence des apps d’accordage. Elle doit sans doute son statut à sa facilité d’utilisation, à son interface claire et à ses près de deux millions de téléchargements. Avec la version gratuite, vous pourrez accorder une guitare, mais aussi un Ukulélé, une basse 4 à 5 cordes et quelques autres instruments. De quoi lancer un premier groupe ?

Instrument Tuner

Instrument Tuner Télécharger Instrument Tuner gratuitement APK

Instrument Tuner possède une interface un peu plus aride, mais il s’agit de l’application d’accordage la plus précise disponible sur le Play Store. Des musiciens professionnels à l’oreille très affutée l’utilisent eux-mêmes. En plus d’accorder précisément votre instrument, vous pourrez entendre le son que votre corde est censée produire.

Diapason simple

Diapason simple Télécharger Diapason simple gratuitement APK

Pour les amoureux des solutions minimalistes, ou pour ceux qui apprécient d’accorder leur guitare à l’oreille, il existe aussi une application. Diapason simple reproduit un « la » parfait, enregistré sur un vrai diapason.

Lire les tablatures de guitare

Vous connaissez les accords de base, votre guitare est accordée. Il ne manque plus qu’à apprendre autant de morceaux que vous le souhaitez. Pour ce faire, nous vous proposons trois applications pour des usages différents.

Songsterr Guitar Tabs & Chords

Songsterr Guitar Tabs & Chords Télécharger Songsterr Guitar Tabs & Chords gratuitement APK

Songsterr ne possède pas le répertoire le plus fourni, mais l’application de tablatures propose certainement l’un des plus précis.. Sur des morceaux de groupes, vous pourrez choisir de faire apparaître la partie de l’instrument de votre choix.

Ultimate Guitar : Chords & Tabs

Ultimate Guitar : Chords & Tabs Télécharger Ultimate Guitar : Chords & Tabs gratuitement APK

L’application Ultimate Guitar repose sur l’une des bases de données les plus fournies — si ce n’est la plus fournie — en matière de tablatures. Vous y trouverez autant de simples parties de guitare note par note que des chansons avec leurs paroles accompagnées des accords adéquats. Une option pour les gauchers existe, ainsi qu’un accès hors ligne. Un mode payant sur abonnement donne accès à un certain nombre d’avantages, comme des partitions de meilleure qualité, avec les paroles synchronisées. On y trouve aussi un métronome intégré, un accordeur, un outil de transposition, ou encore une fonction de simplification des chansons jugées trop difficiles.

Chansons Guitare

Chansons Guitare Télécharger Chansons Guitare gratuitement APK

Ce n’est pas la base de données de partition la plus fournie ni la plus précise, mais c’est sans conteste une des plus généreuses. Lorsque vous la lancez pour la première fois, Chansons Guitare vous propose de choisir les langues des morceaux qui vous intéresse. Après un court téléchargement, vous aurez accès à une ribambelle de tablatures. L’avantage, c’est que celle-ci sont déjà téléchargées, pas besoin de connexion pour les retrouver.

Utiliser un métronome

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à répéter les morceaux que vous souhaitez apprendre. Et parfois, l’aide d’un rythme bien régulier peut se faire sentir. C’est pourquoi en bonus, nous vous proposons notre choix en matière d’application de métronome pour débutant.

Métronome Beats

Métronome Beats Télécharger Métronome Beats gratuitement APK

Métronome Beats est l’app de métronome la plus appropriée si vous débutez. Elle est à la fois simple d’utilisation et elle vous permet tout de même un bon niveau de contrôle. Vous pouvez également décider sur quel temps fort le rythme va appuyer, ce qui aide à se repérer, mais aussi à s’adapter à plusieurs styles de musique. L’ensemble repose sur une interface, certes un peu simple, mais sobre et lisible.