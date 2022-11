Frandroid recrute un·e journaliste tech en CDI

Vous êtes la référence parmi vos ami·e·s et votre famille pour recommander les meilleurs produits tech à acheter au meilleur prix ? Vous vous intéressez aux nouvelles technologies et au numérique ? Frandroid ouvrir un nouveau poste de journaliste en CDI : peut-être pour vous ?

Média tech francophone de référence, Frandroid souhaite compléter son équipe. Nous recherchons donc un·e journaliste spécialisé·e dans les nouvelles technologies, capable de couvrir, sous forme d’articles et de vidéos, une partie du large spectre de sujets traités par Frandroid.com.

Chez Frandroid, nous sommes convaincus qu’orienter les consommateurs et consommatrices vers des achats responsables et correspondants parfaitement à leurs besoins permet de réduire au mieux le cycle de renouvellement. Cela vaut pour tout type d’appareil, que ce soit un smartphone, un ordinateur, une caméra connectée ou encore un véhicule électrique.

Le profil recherché

Nous recherchons une personne avec une forte appétence pour les produits high-tech, avec le goût du conseil juste et capable d’anticiper les différents besoins autour d’une même catégorie de produits. D’un naturel curieux·se et débrouillard·e, vous serez intégré·e en CDI au sein de la rédaction de Frandroid pour l’épauler dans la rédaction d’articles, de tests, de dossiers et de vidéos.

Vous pourrez être amené·e à couvrir des conférences et des salons à l’étranger.

Pour réussir à ce poste, quelques compétences sont requises :

Affinité très prononcée pour les nouvelles technologies en général ;

Sens du relationnel ;

Une bonne organisation ;

Esprit d’équipe ;

Force de proposition et créativité ;

Anglais lu, écrit et parlé de préférence ;

Orthographe irréprochable.

Précisons que le télétravail partiel est possible et que le télétravail total est envisageable selon les profils. Ce poste est par ailleurs ouvert aux personnes en situation de handicap. Salaire à déterminer selon le profil.

Pour consulter l’annonce complète et postuler, rendez-vous directement sur Welcome To The Jungle :

Rejoignez-nous !

