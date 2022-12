La location de smartphones est-elle intéressante face à l’achat ? On a comparé plusieurs modèles

Nous avons été approchés par Next Mobiles qui propose des smartphones en location. L'occasion de se demander si leur offre est intéressante en fonction du smartphone qui vous intéresse.

Que ce soit à la sortie de l’iPhone 14, du Xiaomi 12T Pro ou du futur Galaxy S23 Ultra, il est tout naturel de rechigner à acheter un appareil tout neuf l’année de sa sortie. Le coût que cela représente, mis face au risque de perte ou de casse en décourage plus d’un·e. Alors quand Next Mobiles nous a contactés pour nous parler de leur offre de location de téléphones, nous avons ouvert un œil intéressé.

L’entreprise lancée il y a trois ans surfe à fond sur l’économie de l’abonnement. Sans parler de « Netflix du smartphone », rappelons que porté par la célèbre plateforme de sVoD entre autres, le marché mondial de l’abonnement progresse à toute vitesse. S’il pèse aujourd’hui 200 milliards, il devrait évoluer à 500 milliards d’ici seulement 2025, selon un rapport de Subscronomics de 2021 (via Les Numériques). Dans ce contexte, pas étonnant donc que certains s’essayent à vendre des abonnements pour utiliser un smartphone. Mais est-ce un bon plan ? De ce qu’on en a vu, l’offre parait honnête.

Avec l’abonnement, j’ai le droit à quoi ?

Expliquons rapidement la formule proposée par Next Mobiles. Pour le prix de l’abonnement, vous avez évidemment le droit d’utiliser le téléphone choisi, ça va de soi. En plus de cela, le téléphone est couvert par une assurance vol et casse.

« Très tôt, on s’est dit que si on faisait une offre de location, on voulait que les clients soient complètement 100 % tranquilles. On prend donc tout en charge : la panne, l’oxydation, la casse, que ce soit sur un neuf ou un smartphone reconditionné », abonde Fadel Bennouna, fondateur de la société, qui affirme qu’en deux, l’entreprise a pris en charge 100 % des cas.

En cas de problème, tout passe par l’espace client où il vous suffit de décrire le problème avant d’être rappelé. Bien sûr, en cas de vol, pris en charge également, il vous faudra fournir une plainte. Il n’y a aucune franchise sur la casse et l’oxydation, mais pas sur le vol, qui impose une franchise en fonction du modèle, visible lors de la signature du contrat.

En cas de casse ou de panne, la procédure est simple : un livreur vient avec le nouveau téléphone et prend l’ancien avant de partir. Le téléphone récupéré, s’il est encore en état, sera remis en location cette fois en reconditionné. S’il s’agissait déjà d’un reconditionné, il sera revendu en reconditionné.

Est-ce que c’est intéressant financièrement ?

La promesse la plus alléchante de Next Mobiles est la suivante : tous les 12 mois, vous pouvez changer de téléphone pour prendre le modèle plus récent de la même gamme, tout en payant le même prix. De quoi largement fidéliser ses clients et rendre la combine plus intéressante.

Mais l’idée va même plus loin : vous n’avez aucun intérêt à garder l’ancien téléphone une fois passés les douze mois, puisqu’il s’agit d’une location dont vous ne garderez rien le jour où le contrat s’arrête. Faisons donc quelques tests pour voir l’intérêt financier de la manœuvre.

Hors promotion, comptez 34,90 euros par mois avec un apport de 80 euros pour un Galaxy S22 neuf. Cela revient à peu ou prou à investir 500 euros la première année, puis 418,80 euros la seconde. Si on le garde deux années, ça n’est pas forcément le plus intéressant donc. En ayant déboursé 918,80 euros, on est bien au-delà des 809 euros de base pour posséder un Galaxy S22.

En revanche, là où la formule peut faire mouche, c’est que passé 12 mois, vous pouvez opter pour le nouveau smartphone de la marque au même prix et sans frais de changement. En clair, si vous aviez commencé à utiliser un Galaxy S22, au bout de 12 mois, vous avez la possibilité de prendre un Galaxy S23 pour 34,90 par mois, sans apport, soit 418,80 euros par an.

C’est un petit budget, mais si on y regarde plus près, pour 918,80 euros, vous avez utilisé deux appareils autour 800 euros pièce. Certes, si vous interrompez votre abonnement, vous n’avez plus rien, mais pour tous les fans de téléphone qui n’ont pas envie de trouer leur portefeuille, on peut être sur une vraie bonne idée.

On peut d’ailleurs s’amuser à faire le ratio entre le coût à l’année et le coût du téléphone sur chaque marque, et quoi qu’il arrive, cela reste généralement intéressant si vous comptez changer de téléphone avant que les deux ans n’expirent.

Modèle Durée Galaxy S22 23 mois Galaxy S22 Plus 25 mois Galaxy S22 Plus 23 mois Galaxy Z Flip 4 22 mois Galaxy Z Fold 4 21 mois Galaxy A53 28 mois Xiaomi 12T 24 mois Xiaomi 12T Pro 26 mois Xiaomi 12 28 mois iPhone 14 23 mois iPhone 14 Plus 26 mois iPhone 14 Pro Max 22 mois iPhone 13 24 mois

Ici, vous trouverez un tableau récapitulant le coût des principaux modèles au bout de deux ans. Ça représente une certaine somme tout de même.

Modèle Coût au bout de deux ans Galaxy S22 737,8 Galaxy S22 Plus 923,8 Galaxy S22 Plus 1173,8 Galaxy Z Flip 4 1107,8 Galaxy Z Fold 4 1937,8 Galaxy A53 379,8 Xiaomi 12T 668,7 Xiaomi 12T Pro 747,7 Xiaomi 12 767,7 iPhone 14 1066,7 iPhone 14 Plus 1122,7 iPhone 14 Pro Max 1612,7 iPhone 13 928,7

C’est écolo ?

À partir du moment où les téléphones sont utilisés plusieurs fois dans ce modèle (jusqu’à 3 fois sur 36 mois), on pourrait légitimement penser que cette pratique est écolo. N’essayez pas de vous convaincre que vous faites une bonne action pour l’environnement en passant par ce type de service, puisque comme on l’a démontré plus haut, à moins d’aimer jeter de l’argent par les fenêtres, le format vous incite à changer de mobile régulièrement. Or la meilleure manière de ne pas polluer, c’est encore de ne pas consommer de nouveaux produits, et donc d’acheter un bon modèle qu’on gardera un maximum de temps (comme vous semblez d’ailleurs déjà le faire).

Pour aller plus loin

Smartphones durables : quel téléphone a la meilleure durée de vie en 2022 ?

Sur ce sujet, Fadel Bennouna défend son modèle en avançant qu’il permet aux smartphones qu’ils achètent de connaître jusqu’à trois vies. Une première en location neuve, une deuxième en location reconditionnée et une troisième, s’il est en bon état, en vente sur le marché du reconditionné au bout de 36 mois.

Libre à chacun de trouver son équilibre dans tout ça. Certes, le modèle permet à des téléphones de vivre plusieurs vies en une, mais on peut aussi souligner qu’il pousse à un renouvellement rapide de son propre téléphone, à une époque où justement, le taux de renouvellement a tendance à ralentir.

Ajoutons que l’entreprise vise un grade en reconditionné « très proche du neuf » et teste elle-même les téléphones. Les batteries sont changées presque systématiquement. Tout cela peut alourdir un peu la facture énergétique et diminuer l’intérêt d’un tel modèle si vous cherchez à réduire votre impact carbone.

Quelles marques sont disponibles ?

La plateforme propose uniquement des smartphones Samsung, Apple et Xiaomi. Mais Fadel Bennouna nous assure que les Google Pixel devraient arriver à partir du 1er trimestre 2023.

En général, il s’agit de modèle remontant à deux ou trois ans maximum. Next Mobile est bien sûr touché également par les problèmes de pénurie. Il est ainsi plus compliqué de trouver les derniers iPhone Pro entre septembre et décembre par exemple.

La plateforme songe bien sûr à étendre encore sa gamme en proposant à terme des montres, des tablettes ou des PC, mais l’idée n’est encore qu’à l’état de projet.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.