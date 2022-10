En moyenne, quelle durée de vie accordez-vous à un smartphone avant d'en changer ? Six mois à un an ? Deux ans ? Le maximum ? Dites le nous dans notre sondage de la semaine !

Cette semaine, nous avons constaté que les chiffres de ventes des smartphones continuaient de ralentir. Chemin faisant, nous nous sommes aperçus que dans le monde entier, les utilisateurs avaient de moins en moins tendance à changer de téléphone.

Les raisons pour expliquer cette tendance sont multiples : manque d’innovation, solidité des appareils accrue, accroissement de l’inquiétude pour le changement climatique, contexte économique compliqué. L’inflation joue certainement un grand rôle, et dans ce contexte, le renouvellement parfois un peu trop incrémental des gammes de smartphones ressort plus que jamais, l’accueil de la presse pour les iPhone 14 en témoigne.

Combien de temps utilisez-vous un smartphone avant de le changer ?

Nous nous sommes alors demandés ce qu’il en était pour vous. Combien de temps mettez-vous en moyenne pour changer de téléphone ? Faites-vous partie des grands passionnés qui changent de modèle tous les six mois ou un an (ce qui est très questionnable d’un point de vue écologique vu la quantité de terres rares dans un appareil) ? Êtes-vous sur un rythme un peu plus raisonnable de quelques années ? Ou peut-être, faites-vous partie de celles et ceux qui veulent tirer le maximum d’un achat ?

Chargement Combien de temps utilisez-vous un smartphone avant de le changer ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Six mois

Un an

Deux ans

Trois à quatre ans

Jusqu'à ce qu'il ne marche plus

N’hésitez pas à étayer votre avis en commentaire de cet article. Comme d’habitude, nous mettrons à jour cet article en fin de semaine avec les résultats.

