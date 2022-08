Disney+ : le service va intégrer des publicités et augmenter son prix

Disney annonce une hausse des prix pour son abonnement Disney+ aux États-Unis et un forfait intégrant des publicités. L'Europe pourrait être bientôt concernée.

Après Netflix, et Amazon Prime, c’est au tour de Disney d’annoncer une hausse de prix pour Disney+.

Le service de SVOD l’a indiqué ce mercredi lors d’un appel aux investisseurs en marge de ses résultats financiers. Cette hausse ne concerne pour le moment que les États-Unis où l’abonnement passe à 10,99 dollars par mois. Une hausse de 37,5 % en comparaison des 7,99 dollars de l’abonnement actuel.

Avec une telle augmentation de prix, l’annonce d’une hausse pour le reste du monde, et notamment de la France, semble inéluctable. On imagine mal continuer de payer 8,99 euros TTC par mois en France quand le nouveau prix de l’abonnement américain se traduit en 10,65 euros HT.

Et de la publicité à l’ancien prix

Disney a également annoncé le lancement d’un nouvel abonnement intégrant de la publicité. Il sera vendu forcément moins cher que l’abonnement sans publicité. Il est lancé en fait à 7,99 dollars par mois, c’est-à-dire l’ancien prix de l’abonnement haut de gamme.

On parle de publicités de 15 à 30 secondes de long pour un total de quatre minutes de publicités par heure de contenu visionnée. Tout le catalogue ne sera pas concerné par l’ajout de publicités dans un premier temps. On peut imaginer que Disney va se concentrer sur les séries et films à gros potentiels, notamment du côté de Marvel et Star Wars.

Reste à découvrir comment tout cela se traduira en France.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.