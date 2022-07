Amazon Prime : le prix de l’abonnement augmente sévèrement en France

Amazon a annoncé à ses clients Amazon Prime que l'abonnement allait monter en prix dès le mois de septembre. La firme le justifie par la qualité du contenu offert.

Après l’augmentation du prix de l’abonnement Amazon Prime aux États-Unis en mars 2022, on pouvait se douter que la hausse finirait par toucher l’Europe et la France. Le couperet est tombé dans la nuit au travers d’un mail envoyé par Amazon à tous ses clients Amazon Prime. Le sujet : prévenir d’une hausse de prix à la rentrée.

42,65 % de hausse pour le prix annuel !

À partir du 15 septembre 2022, voici la nouvelle grille de tarif Amazon Prime :

6,99 euros par mois (contre 5,99 auparavant)

69,90 euros par an (contre 49,00 auparavant)

Cela représente respectivement une hausse de 16,69 et 42,65 %. Il est très clair qu’Amazon souhaite désormais voir les clients basculer sur un forfait mensuel plutôt qu’un forfait annuel. Notez que malgré cette hausse impressionnante du prix annuel, il reste toujours plus avantageux. Le paiement au mois revient à 83,88 euros sur 12 mois, soit 13,98 euros de plus que le prix annuel.

L’abonnement étudiant également concerné

L’abonnement Amazon Prime Student est également concerné par la hausse des tarifs. Le service réservé aux moins de 28 ans voit son prix passer de 2,99 euros à 3,49 euros pour le prix mensuel. L’abonnement annuel passe lui de 24 à 34,95 euros.

Une hausse légitime pour Amazon

Pourquoi cette hausse de prix en France ? Amazon ne met pas ça sur le dos de la crise ou de la conjoncture économique. La firme le justifie bien par « la hausse des coûts d’exploitation de Prime en France », mais liée à « l’amélioration du programme Prime ».

Nous concentrons nos efforts à constamment améliorer le programme Prime. Depuis que nous avons lancé Prime en France, nous avons élargi la sélection de produits éligibles à la livraison rapide et illimitée Prime ; ajouté et étendu la livraison rapide de courses alimentaires ; et ajouté plus de divertissements digitaux de qualité, y compris des séries TV et films sur Prime Video, la musique avec Amazon Music Prime, les jeux avec Prime Gaming et les livres avec Prime Reading. Prime Video, en particulier, a augmenté le nombre de séries et de films Amazon Original et a ajouté l’accès à la diffusion du tournoi de Roland-Garros.

Annuler son abonnement Amazon Prime

Aucun recours n’est possible pour éviter cette hausse des prix de l’abonnement Amazon Prime. Il faut donc annuler son abonnement à Amazon Prime avant la date de renouvellement. Heureusement, grâce à l’Union européenne, la résiliation sur Amazon va devenir beaucoup plus simple.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.