Amazon Prime : vous allez pouvoir vous désabonner plus facilement grâce à l’UE

Amazon cède face à la Commission européenne à la suite d'un dialogue à propos de la protection des consommateurs. Le géant de l'ecommerce va grandement faciliter la résiliation d'Amazon Prime avec un bouton plus visible et plus clair.

Le temps est bon, mais s’assombrit pour les géants de la tech, bien que leurs bénéfices et capitalisations boursières atteignent toujours des records. À l’issue d’un dialogue avec la Commission européenne et les autorités nationales européennes chargées de la protection des consommateurs, Amazon s’engage à rentrer en conformité avec les différentes législations. La résiliation d’Amazon Prime sera donc facilitée et pourra s’effectuer en deux clics, avec un bouton visible et clair.

Une victoire pour les associations de défense des consommateurs

À l’origine du dialogue entre les deux entités, il y a une plainte déposée « par le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), le Conseil norvégien des consommateurs et le Dialogue transatlantique des consommateurs » qui date d’avril 2021 et qui avait été déposée auprès de la Commission.

Les pratiques en matière de résiliation signalées étaient surtout des obstacles à la désinscription, « notamment des menus de navigation compliqués, des formulations biaisées, des choix déroutants et des coups de pouce répétés ». C’est assez ironique quand la page de promotion de l’abonnement Prime d’Amazon indique au centre de la page : « Désabonnez-vous à tout moment ». Alors qu’au contraire, s’abonner à ce service est très facile et très rapide.

Source : Commission européenne Source : Commission européenne Source : Commission européenne

Comme le rapporte la Commission européenne, les consommateurs d’Amazon Prime « devaient faire défiler plusieurs pages contenant des informations distrayantes et des boutons peu clairs ».

Se désinscrire d’Amazon Prime va être plus simple

Probablement pour éviter des poursuites judiciaires et de risquer de perdre un procès, Amazon a accepté d’améliorer « sa politique d’annulation et mettre en œuvre les changements à partir d’aujourd’hui ». Une déclaration saluée par Didier Reynders, commissaire à la justice.

Certains changements ont déjà été apportés, comme la mise en avant du bouton de résiliation ou encore le raccourcissement du texte explicatif. L’objectif pour la Commission européenne, c’est d’éviter que les consommateurs ne soient distraits « par les avertissements et dissuadés de résilier ». Se désabonner d’Amazon Prime peut maintenant se faire en deux étapes.

Dans le communiqué de la Commission, on apprend que « Amazon s’est engagé à mettre en œuvre des changements sur tous ses sites web de l’UE et pour tous les appareils ». Elle annonce qu’elle surveillera les engagements pris par le géant du ecommerce et le respect du droit européen de la consommation.

Cette victoire du BEUC est encourageante pour les associations de protection de consommateur de l’Europe. Certaines d’entre elles viennent de déposer plainte contre Google pour non-respect du RGPD. Ces groupes de consommateurs accusent la firme de décourager les utilisateurs de comptes Google à limiter les données qu’ils transmettent.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.