Comment résilier son abonnement Amazon Prime

Amazon Prime est le service "premium" du géant du e-commerce qui propose la livraison gratuite, service de VOD, etc. Son abonnement est cependant à renouvellement automatique, voici comment le résilier.

Amazon est le e-commerçant le plus connu et le plus populaire en France. Avec son service Amazon Prime, le géant du web propose de nombreux avantages à ses abonnés comme la livraison gratuite en 24 h, l’accès au catalogue de Prime Video (avec des contenus originaux comme The Boys, The Man in the High Castle ou des séries en exclusivité en France comme The Office), un abonnement Twitch Prime ou à des ventes flashs exclusives.

Si les nombreux services liés à Prime ne vous intéressent pas, mais que vous vous êtes tout de même inscrit (pendant une vague de promotions, ou les fêtes de fin d’année par exemple) pour profiter de la livraison rapide, il est important de souligner quelque chose : l’abonnement se renouvelle automatiquement. Attention à ne pas vous retrouver à payer pour un service dont vous n’avez pas — ou plus — besoin !

Heureusement, il existe un moyen simple de résilier son abonnement Amazon Prime et même de se faire rembourser intégralement dans certains cas.

Résilier son compte Amazon Prime

Amazon propose de facilement résilier son abonnement avec un passage dans vos paramètres de compte. Pour y accéder, déroulez le menu Compte et listes en haut de la page et cliquez sur Votre compte.

Arrivé sur la page de gestion de compte, plusieurs options vous sont proposées, suivre vos commandes, modifier vos coordonnées, etc. Ce qui nous intéresse, c’est la catégorie Prime.

La page de gestion de l’abonnement Prime est assez sommaire et récapitule sur la colonne de gauche les principales informations sur votre compte : votre type d’abonnement Prime, votre date de renouvellement automatique, le mode de paiement utilisé pour ladite souscription et enfin, la gestion de l’abonnement et la Fin d’adhésion.

Cliquez dans le dernier rectangle sur Fin adhésion — Renoncer aux avantages Amazon Prime pour continuer et arriver à la dernière étape.

Amazon vous propose alors trois options :

M’envoyer un rappel plus tard Un rappel sera envoyé par mail 3 jours avant le renouvellement à l’utilisateur pour qu’il résilie son abonnement à ce moment-là

Mettre fin à mes avantages L’abonnement Amazon Prime s’arrête sur-le-champ

Conserver mes avantages L’abonnement Amazon Prime est maintenu et vous ne résiliez rien du tout



Entre le rappel ou la fin immédiate, vous pouvez ainsi gérer la résiliation selon vos envies. La première option semble tout de même la plus adéquate, il est ainsi possible de continuer à profiter de Prime durant votre période de souscription et vous serez prévenu quand vous approcherez la date fatidique de renouvellement.

Si vous cliquez sur Mettre fin à mes avantages, vous recevrez un mail vous confirmant la fin immédiate de votre souscription et l’annulation de l’accès aux services Prime comme la livraison rapide gratuite ou Prime Video.

Amazon propose également aux personnes inscrites n’ayant pas utilisé du tout les services Prime de se faire rembourser intégralement, il suffit de contacter le Service Client de l’entreprise qui fera le nécessaire.