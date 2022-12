Oppo fait à son tour mieux que Google pour les mises à jour Android

Samsung n'est plus seul à proposer 4 ans de mises à jour. Après OnePlus, c'est sans surprise au tour d'Oppo de lui emboîter le pas. Un nouveau coup dur pour Google.

Déjà très populaire en Chine, Oppo continue de se forger un nom dans le reste du monde, dont la France. Non seulement ses produits sont de très bonne qualité (l’Oppo Find X5 Pro a reçu le Frandroid Tech Award du meilleur smartphone 2022), mais c’est aussi une marque à l’écoute de sa communauté et faisant évoluer ses logiciels en fonction des avis recueillis.

Depuis quelques mois, la marque déploie ColorOS 13, sa version logicielle d’Android 13 et de nombreux smartphones ont déjà reçu leur mise à jour. Mieux encore : Oppo annonce aujourd’hui passer à quatre années de mises à jour.

Oppo au niveau de Samsung

À l’heure actuelle, la plupart des constructeurs de smartphones promettent trois années de mise à jour majeure et jusqu’à quatre ans de mises à jour de sécurité, pour les téléphones les plus en vue tout du moins. C’est un point qui est souvent mis en parallèle des mises à jour iOS qui permettent généralement aux iPhone de traverser cinq générations du système.

En 2021, Samsung a annoncé que certains de ses smartphones les plus populaires auraient désormais droit à quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de mises à jour de sécurité. Plus récemment, c’est OnePlus qui s’est aligné sur cette politique. Il n’est donc pas étonnant de voir désormais Oppo leur emboîter le pas, les deux marques chinoises partageant une même base logicielle.

Les gammes et les modèles concernés par ce changement de politique ne sont pas encore détaillés pour le moment.

Google à la traine

C’est donc la troisième marque Android à proposer jusqu’à quatre ans de mises à jour majeures sur une sélection de téléphones. De son côté, Google, qui développe pourtant Android, se contente de trois mises à jour majeures sur ses Pixel, et cinq ans de mises à jour de sécurité.

C’est en soi suffisant dans bien des situations, mais très dommageable pour l’image de marque de Google qui devrait être le meilleur sur ce point. Qu’une marque dépense beaucoup d’énergie et de ressources pour assurer un an de plus, c’est une épine dans le pied. Trois marques, ça en devient plus que dérangeant.

