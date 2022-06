Galaxy Z Flip 3 : les widgets façon iPhone arrivent bientôt

Samsung implémente peu à peu des widgets intelligents à ses derniers modèles de téléphones tournant sous One UI 4.1 (Android 12. La fonctionnalité n'est pas sans rappeler iOS.

Si vous aussi vous appréciez beaucoup plus que de raison les widgets, alors ce qui arrive sur les smartphones pliants de Samsung devrait vous plaire. Le Galaxy Z Flip 3 a reçu le patch de sécurité de juin en Corée et Tizen Help (via Android Police) a remarqué qu’il apportait les « widgets intelligents ».

Cette fonctionnalité apparue en mars dernier imite un peu l’empilement de widgets qu’on connaît avec iOS 15 sur les iPhone. Elle permet de placer plusieurs widgets sur le même emplacement puis de swipper pour passer de l’un à l’autre.

Pratique lorsqu’on adore ces petits outils visuels sur sa page d’accueil, mais qu’on ne veut pas la transformer en un magma de blocs peu esthétique. Il suffit alors de tous les rassembler en un ou deux blocs et le tour est joué.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Cette fonctionnalité porte d’autant plus de sens que depuis Android 12, les widgets des applications Google ont été relookés en profondeur.

Quels smartphones en profiteront ?

Au départ, seuls les Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra, A13, Tab S8, Tab S8 Plus et Tab S8 Ultra pouvaient en profiter. Il semble donc que Samsung soit décidé à étendre les appareils compatibles en commençant par ses deux pliants, les Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3. En France, il faudra certainement attendre que le patch de juin arrive avant. On peut aussi penser que les prochains téléphones de la marque, en particulier les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 profiteront de cet ajout.

Nous avons nous-mêmes tenté de l’utiliser sur un Galaxy S20 sous One UI 4.1 sans succès. Il apparait donc que pour des modèles plus anciens, il faudra attendre encore un peu pour en profiter.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.