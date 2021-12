Android 13 pourrait laisser les applications parler la langue de leur choix

Dans la prochaine mouture d'Android 13, il pourrait être possible de modifier les paramètres de langue pour chacune des applications et non plus seulement pour l'ensemble de l'appareil.

Android 13 Tiramisu s’annonce comme une mise à jour d’ampleur et de très nombreuses fonctionnalités pourraient y apparaître. Nous ne sommes certes qu’à plusieurs mois de sa présentation officielle, et encore plus de son déploiement, mais des indices commencent à émerger un peu partout.

Comme le rappelle le site XDA-Developers, des mentions de paiements NFC avec un second profil enregistré, un support natif pour une autre norme de DNS privée ou encore la prise en charge du Bluetooth LE Audio ont déjà été évoqués. Pourtant, rien n’a encore atterri dans les mains des développeurs Android pour le moment.

Un système en français, des apps en anglais

Selon un rapport récent d’Android Police, Google développerait une fonction nommée « Panlingual ». Elle permettrait aux utilisateurs de régler les paramètres de langue en fonction de chaque application et plus seulement pour l’ensemble du système.

Pour aller plus loin

Android 13 pourrait régler une limitation importante d’Android 12

Cela s’avérerait notamment pratique si vous souhaitez garder votre smartphone ou tablette en français, mais que vous préférez lire vos informations en anglais. Mais tout ça ne sera évidemment possible qu’avec des apps prenant en compte plusieurs langues. Android 12 a ajouté une API de traduction pour aller en ce sens et permettre aux développeurs de proposer leur app dans plusieurs langues automatiquement.

Pour Android Police, la fonction n’en est qu’au stade de la réflexion pour le moment, mais pourrait prendre la forme d’un espace dédié dans les paramètres. Apporter un tel changement permettrait aussi de ne pas avoir d’apps qui suivent simplement les paramètres du système, dont la localisation en fonction de la langue. Ce que certains utilisateurs préfèrent éviter parfois.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.