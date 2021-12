Android 13 pourrait régler une limitation importante d’Android 12

Avec Android 12, Google a introduit un processus d'optimisation qui empêche les processus trop énergivores de fonctionner en arrière-plan. La firme de Mountain View envisagerait de corriger cela dans Android 13.

Si Android 12 est une mise à jour majeure pleine de fonctionnalités enthousiasmantes comme Monet, son interface aux couleurs dynamiques, ou encore un centre de confidentialité grandement amélioré, certains utilisateurs se sont plaints d’un ajout un peu encombrant dans leurs smartphones.

Comme le souligne XDA, Android 12 a introduit un PanthomProcessKiller (un tueur de processus fantômes en français). Sans trop rentrer dans les détails, il s’agit d’une fonctionnalité qui vient « tuer » les processus des apps qui utilisent trop de puissance en arrière-plan.

Autre problème : cette fonctionnalité n’autorise qu’un nombre limité de ces processus en arrière-plan (environ 32). Pour des utilisateurs·rices qui apprécient d’avoir de nombreuses apps fonctionnant en parallèle, cela peut être un vrai problème.

Mishaal Rahman, l’ancien éditeur en chef de XDA, nous apprend via son compte twitter que Google songerait à donner la possibilité de désactiver ce tueur de processus fantôme.

An update on the phantom process issue: Google has just submitted a patch that adds a toggle in Developer Options to disable the monitoring of phantom processes!https://t.co/Nfn2npZMkX

We probably won't see this until Android 13, though.

CC @agnosticapollo https://t.co/iPP4fO6GAE

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 14, 2021