Samsung Galaxy Tab S7 / S7+ : enfin des concurrentes à l’iPad Pro

Samsung vient de dévoiler ses nouvelles tablettes, les Galaxy Tab S7 et S7+. Avec leur S Pen, elles viennent se positionner comme des concurrentes de l'iPad Pro d'Apple.

Aux côtés des Galaxy Note 20, de ses Buds Live et de la Galaxy Watch 3, Samsung a également profité de son Galaxy Unpacked 2020 pour dévoiler deux nouvelles tablettes : les Samsung Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+.

Design élégant et écran 120 Hz

Pour venir titiller l’iPad Pro sur son marché, le constructeur coréen a mis le paquet niveau design. Les deux tablettes arborent le même design minimaliste aux bordures uniformes. La grande différence entre les deux modèles vient néanmoins se trouver au niveau de l’écran : une dalle LTPS de 11 pouces pour la Galaxy Tab S7 et de l’Amoled de 12,4 pouces pour la « Plus ».

Dans un cas comme dans l’autre cependant, Samsung a opté pour un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour proposer une expérience fluide au quotidien et dans toutes les situations.

Toutes deux arborent un châssis en aluminium de 165,3 x 253,8 x 6,34 mm pour 500 grammes pour le petit modèle et de 185 x 285 x 5,7 mm pour 575 grammes pour la Tab S7+. De quoi ne pas trop alourdir votre sac au quotidien.

Le top de la technologie

À leur bord, on retrouve un SoC Qualcomm Snapdragon 865+ — qu’on aurait aimé voir dans les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra –, 6 ou 8 Go de RAM selon le modèle et de 128 à 256 Go de stockage.

Les dernières technologies sont également embarquées avec notamment la présence du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 6. Vous retrouverez également un capteur d’empreintes sous l’écran et un système de reconnaissance faciale, en 2D uniquement (basé sur l’appareil photo). La 5G reste néanmoins limitée à la Galaxy Tab S7+ pour ceux qui aiment être connectés en tout temps.

Notons d’ailleurs que la caméra se situe sur l’une des bordures les plus longues afin de permettre des visioconférences agréables en 16:9.

Le tout tourne sous Android 10, mais on imagine que le géant coréen poussera rapidement une mise à jour vers Android 11 lorsque cette version sera disponible.

S Pen et charge rapide

La tablette s’accompagne d’un stylet S Pen qui s’accroche magnétiquement à l’arrière, dans un petit renfoncement prévu à cet effet. Il a été amélioré avec un temps de latence de 9 ms seulement et 4096 niveaux de pression pour une précision extrême. Par ailleurs, sa batterie de 0,35 mAh lui offre jusqu’à 10 heures d’utilisation en seulement 10 minutes de charge.

Les tablettes elles-mêmes peuvent se recharger à 45 W, bien que l’adaptateur secteur soit proposé en option et non de série. On attendra le test complet pour savoir si les accumulateurs respectifs de 8000 et 10 090 mAh suffisent à alimenter de longues sessions de productivité.

Prix et disponibilité des Galaxy Tab S7

Les Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ sont disponibles dès aujourd’hui en précommande pour une commercialisation le 21 août. Quatre déclinaisons sont proposées pour chaque modèle :

Galaxy Tab S7 6/128 Go Wi-Fi : 719 euros ;

Galaxy Tab S7 8/256 Go Wi-Fi : 799 euros ;

Galaxy Tab S7 6/128 Go 4G : 819 euros ;

Galaxy Tab S7 8/256 Go 4G : 899 euros ;

Galaxy Tab S7+ 6/128 Go Wi-Fi : 949 euros ;

Galaxy Tab S7+ 8/256 Go WiFi : 1029 euros ;

Galaxy Tab S7+ 6/128 Go 5G : 1049 euros ;

Galaxy Tab S7+ 8/256 Go 5G : 1199 euros.

Un clavier AZERTY est également disponible en option à 199 euros pour la Galaxy Tab S7 et 229 euros pour la Galaxy Tab S7+. Comme pour les Galaxy Note 20, une offre avec une manette et 3 mois de Game Pass Ultimate est également de la partie.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main complète des Galaxy Tab S7.