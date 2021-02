Xiaomi envisage de lancer un smartphone à plus de 1300 euros et demande l’avis de sa communauté

Le patron de Xiaomi a demandé sur le réseau social Weibo si les clients de la marque seraient prêts à acheter un smartphone du constructeur à plus de 10 000 yuans, soit 1300 euros.

Depuis quelques années, le prix des smartphones très haut de gamme s’est envolé et les modèles de Samsung, Huawei, Apple ou Oppo dépassent désormais les 1000 euros. Du côté de Xiaomi, cette montée en gamme vers des smartphones ultra premium interroge aussi et le constructeur commence à tâter le terrain auprès de sa communauté.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones à acheter en 2021 – Comparatif

Sur le réseau social chinois Weibo, Lei Jun, le patron de Xiaomi, a pris la parole ce mercredi. Il a ainsi demandé aux personnes le suivant si elles étaient prêtes à acheter un smartphone Xiaomi d’une valeur de 10 000 yuans, soit 1300 euros. « Si vous voulions faire un téléphone haut de gamme avec un prix de plus de 10 000 yuans, à quoi est-ce qu’il devrait ressembler ? » interroge-t-il par ailleurs.

Jusqu’à présent, Xiaomi n’a encore jamais dépassé la barre symbolique des 1000 euros sur ses smartphones haut de gamme. L’an dernier, le Mi 10 Pro avait cependant connu une augmentation conséquente de son prix par rapport au Mi 9. Alors que son prédécesseur avait été lancé à 499 euros, le Xiaomi Mi 10 Pro était lancé en France à 999 euros. Avec son Xiaomi Mi 11, dont le lancement européen est attendu pour le 8 février, Xiaomi devrait rester dans la même gamme de prix, à moins de 1000 euros.

Plusieurs projets originaux dans les cartons de Xiaomi

Reste alors la question de savoir quelle gamme de smartphones Lei Jun compterait lancer à plus de 1000 euros. Il pourrait s’agir d’un prochain Mi Mix, les smartphones plus expérimentaux de Xiaomi. Le dernier modèle grand public, le Mi Mix 3, était déjà commercialisé à un tarif plus élevé que les Mi classiques. Cependant, le dernier modèle, le Mi Mix Alpha, était un simple prototype qui n’avait finalement pas été commercialisé à grande échelle. Une autre hypothèse concernerait les smartphones pliables du constructeur. On sait que Xiaomi travaille depuis deux ans sur un téléphone de ce type. Le constructeur avait même fait la démonstration d’un smartphone doté d’un écran pouvant se plier deux fois.

Pour l’heure, il faudra encore patienter pour savoir ce que Xiaomi a dans les tuyaux en matière de smartphone très haut de gamme. Le prochain lancement du constructeur, le Xiaomi Mi 11, est ainsi attendu pour lundi prochain.