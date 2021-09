Pixel Fold : le smartphone pliable de Google serait lancé d’ici la fin de l’année

Un analyste a publié la liste des smartphones dotés d'un écran Oled LTPO. Une liste dans laquelle on peut voir que le Pixel Fold serait prévu pour une annonce d'ici la fin d'année.

Si Google a déjà confirmé préparer le lancement de ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro pour la fin de l’année, il semble qu’il ne s’agisse pas là des seuls smartphones en chantier chez la firme de Mountain View. Depuis quelques mois, des rumeurs d’un « Pixel Fold », un smartphone Google pliable, ressurgissent régulièrement. Il pourrait être présenté en bonne et due forme d’ici la fin de l’année.

Comme le rapporte le site GSM Arena, David Naranjo, directeur de Display Supply Chain Consultant et analyste particulièrement bien informé sur les technologies d’écran, a en effet mis en ligne ce jeudi sur Twitter une liste. On peut y découvrir les différents smartphones déjà sortis ou en préparation qui sont dotés de dalles LTPO OLED. Dans la liste, on retrouve bien évidemment le Samsung Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3, l’iPhone 13 Pro ou l’Oppo Find X3 Pro, mais également quelques téléphones qui n’ont pas encore été présentés.

With the announcement of iPhone 13 Pro and iPhone 13 Pro Max having a variable refresh rate up to 120Hz marks 20 models that are current and rumored that use LTPO OLED panels from SDC. pic.twitter.com/5wlbsl2HF1 — David Naranjo (@DSCCDave) September 16, 2021

C’est le cas du Pixel Fold qui y apparaît aux côtés du Google Pixel 6 Pro — mais pas du Pixel 6 qui aurait droit à un écran plus classique. La date annoncée est celle de Q4 2021, soit le quatrième trimestre de l’année, allant d’octobre à décembre. Il se pourrait donc que Google annonce son smartphone pliable en même temps que les futurs Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro dont l’annonce serait prévue le mois prochain.

Pour rappel, l’intérêt des dalles LTPO est d’apporter un taux de rafraîchissement variable pouvant monter jusqu’à 120 Hz si nécessaire, mais également descendre lorsque la dalle est moins sollicitée, pour économiser de la batterie.

Un smartphone pliable en rumeur depuis plus d’un an

En juillet, c’est l’un des collègues de David Naranjo, Ross Young, qui livrait quelques informations à propos de l’écran du Google Pixel Fold, indiquant qu’il serait équipé d’un écran de 7,57 pouces de diagonale. En juin, le site Korea IT News révélait que Samsung serait en charge de fournir l’écran à Google tandis qu’il y a un an, en août 2020, le site 9to5Google révélait l’existence d’un projet de smartphone pliable chez le constructeur, alors connu sous le nom de code « Passport ».

On pourrait en savoir plus sur le smartphone pliable de Google le mois prochain. Certains éléments pointent en effet vers une présentation de la gamme pixel 6 et Pixel 6 Pro le 19 octobre. C’est potentiellement à cette date que la firme en dira plus sur son smartphone à écran pliant.