Google Pixel : un premier smartphone pliable serait prévu pour l’an prochain

En plus des Pixel 5 et 4a 5G déjà annoncés par Google, le constructeur prépare d'autres modèles pour l'an prochain. Le plus intriguant parmi eux, un smartphone pliable connu sous le nom de code « passport ».

Cette semaine, Google a présenté officiellement son nouveau smartphone milieu de gamme, le Pixel 4a. La firme a cependant précisé que l’appareil ne sortirait pas en France avant le mois d’octobre. Pour faire patienter, le constructeur a également annoncé la sortie, à la même période, de deux autres téléphones, les Google Pixel 4a 5G et 5.

Néanmoins, il semble que Google ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, le site 9to5Google a pu obtenir un document interne de Google dévoilant la gamme de smartphones sur laquelle travaille Google pour cette année. Or, elle compte bien plus de trois smartphones. Outre un Google Pixel 5a et des Pixel 6 en développement, 9to5Google a également pu relever un appareil connu sous le nom de code « passport ».

Celui-ci est qualifié de « pliable » dans le document de Google qui indique également qu’il sortira au dernier trimestre 2021. De quoi indiquer qu’à l’instar de Samsung ou Huawei, Google travaille à son tour sur un smartphone pliable. Reste néanmoins qu’on ignore encore s’il s’agira d’un smartphone à écran pliant, comme les modèles de Samsung, ou un smartphone qui se plie, avec deux écrans distincts, comme le Microsoft Surface Duo. Par ailleurs, on ignore également si l’appareil se pliera à l’horizontale, comme le Galaxy Z Flip, ou à la verticale, comme le Galaxy Z Fold 2.

Un projet de longue date chez Google

Cette découverte de la part de 9to5Google n’est pas vraiment une surprise. Il faut dire que Mario Queiroz, responsable des smartphones Pixel chez Google, avait indiqué l’an dernier que le constructeur expérimentait sur ce type d’appareil : « Nous sommes définitivement en train de prototyper cette technologie. Nous le faisons depuis un bout de temps déjà. Mais je ne pense pas qu’il y ait encore une véritable utilité pour le moment ». Par ailleurs, Google travaille depuis longtemps sur le logiciel d’Android pour simplifier l’utilisation des smartphones pliables. Le mode Flex, déjà utilisé sur le Galaxy Z Flip et repris sur le nouveau Galaxy Z Fold 2, vient ainsi d’une collaboration étroite entre Samsung et Google. Par ailleurs, Google indiquait fin 2018, lors de la première démonstration du Galaxy Fold, avoir développé une version des fonctionnalités pour Android spécialement dédiées aux smartphones à écrans pliables.

Il faudra encore patienter avant de pouvoir découvrir ce premier smartphone Pixel pliable. Le téléphone doit être lancé officiellement dans plus d’un an. D’ici là, notons néanmoins que Google peut tout à fait repousser son lancement voir annuler le projet.