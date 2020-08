Google Pixel 4a 5G et Pixel 5 officiellement confirmés par la marque

En plus de l'officialisation du Pixel 4a, Google confirme aussi l'arrivée en automne des Pixel 4a 5G et Pixel 5 à partir de 499 euros.

Alors que Google vient d’officialiser le Google Pixel 4a — que nous avons déjà pu prendre en main afin de vous faire part de nos premières impressions, la marque confirme aussi l’arrivée de ses deux autres smartphones de 2020 : les Pixel 4a 5G et Pixel 5.

Cet automne, nous vous présenterons deux appareils supplémentaires : le Pixel 4a (5G), à partir de 499 €, et le Pixel 5, chacun équipé pour la 5G. Une fois la 5G disponible, ils permettront de regarder des vidéos, télécharger du contenu et jouer à des jeux sur Stadia⁷ ainsi que d’autres plateformes plus rapidement et efficacement que jamais.

Comme vous pouvez le lire dans la déclaration officielle de l’entreprise, les deux futurs appareils mettront beaucoup en avant leur compatibilité avec le réseau 5G, un atout dont ne dispose pas le Pixel 4a pour rappel.

La France est concernée

Les Google Pixel 4a 5G et Pixel 5 seront commercialisés dans plusieurs pays, dont la France. Reste à connaître leurs fiches techniques détaillées. Le premier reprendra très certainement la quasi-totalité des caractéristiques du Pixel 4a en y ajoutant la prise en charge de la 5G, tandis qu’on s’attend à un appareil pas beaucoup plus haut de gamme pour le second qui ferait l’impasse sur le Snadragon 865.

Enfin, soulignons que, même officialisé, le Pixel 4a ne sortira pas avant octobre sur les marchés concernés. Ainsi, la sortie de cet appareil ne devrait pas précéder de beaucoup celle des deux autres.