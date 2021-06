Pixel Fold : Samsung fournirait le verre pliant du smartphone de Google

Samsung Display devrait approvisionner Google en verre ultra fin à partir de la deuxième moitié de l'année. La firme coréenne est encore la seule à commercialiser un smartphone pliant avec ce type d'écran.

Samsung est le champion des verres ultra fins (UTG pour ultra-thin glass), utilisés pour recouvrir ses écrans pliables. Grâce à son partenaire Dowoo Insys et à son savoir-faire, la firme coréenne a pu s’imposer sur le nouveau segment des écrans pliables et même envisager de se lancer dans l’écran enroulable.

Selon un article de Korea IT News, Samsung Display serait d’humeur partageuse. La branche de la marque chargée de produire les écrans et l’UTG aurait pris la décision d’approvisionner d’autres sociétés que Samsung Electronics.

Et parmi ses futurs clients, on compterait ni plus ni moins que Google, qui étudierait depuis plus d’un an le lancement d’un smartphone à écran pliable.

Samsung toujours très en avance

Jusqu’ici, si on savait que Google travaillait sur un smartphone pliable, on ignorait encore si le projet était de commercialiser un smartphone à écran pliant, comme le Galaxy Z Fold 2, ou un smartphone qui se plie avec deux écrans, comme le Microsoft Surface Duo. Il reste néanmoins encore beaucoup d’inconnus sur ce futur smartphone. On ignore par exemple si l’appareil se pliera à l’horizontale, comme le Galaxy Z Flip, ou à la verticale, comme le Galaxy Z Fold 2.

L’objectif principal pour Samsung est on ne peut plus simple : il s’agit de renforcer le business des écrans pliables, et de profiter de son avantage technologique. Samsung a déjà l’habitude de fournir ses concurrents : environ 90% des écrans OLED de smartphones sont produits par Samsung Display. Et comme aucune autre société n’est parvenue pour l’heure à développer sa version des UTG, quand bien même le premier smartphone pliable du géant coréen date de 2019, il y a fort à parier que l’histoire puisse se répéter. Samsung commencerait à approvisionner d’autres fabricants que Samsung Electronics dès la deuxième moitié de l’année.