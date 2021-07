Le Google Pixel Fold adopterait un écran 120 Hz peu énergivore

Tous les constructeurs ayant pour projet de proposer de nouveaux modèles de smartphones pliants se tourneraient vers des écrans 120 Hz LTPO. Cela leur permettrait d'allier une dalle très rapide à une consommation raisonnable de l'écran.

Google, Xiaomi, Oppo, Vivo… les constructeurs de smartphones fourbissent leurs armes dans le domaine des smartphones pliants. Samsung, qui a déjà trois modèles à son actif, devrait en annoncer deux autres, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, lors de son Unpacked du 11 août prochain.

Certaines rumeurs parlent d’ailleurs d’une avalanche de sorties d’appareils avec écran pliable dès cette année. Et selon l’analyste Ross Young, tous ces smartphones partageraient un point commun : ils seraient équipés du nec plus ultra des écrans Samsung Display, à savoir des dalles 120 Hz LTPO.

Today's leak – All 2021 foldables using panels from Samsung Display will be 120Hz and LTPO. This of course covers the 6.70" Z Flip 3, 7.55" Z Fold 3 as well as the 7.57" foldable from Google, 7.11" from Oppo, 8.2" from Vivo and 8.1" from Xiaomi.

— Ross Young (@DSCCRoss) July 19, 2021